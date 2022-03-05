https://ria.ru/20220305/ukaz-1776854423.html
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей - РИА Новости, 05.03.2022
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей
Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных соцгарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии РФ, и членам их... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T22:38
2022-03-05T22:38
2022-03-05T22:49
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных соцгарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии РФ, и членам их семей", сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, безопасность
22:38 05.03.2022 (обновлено: 22:49 05.03.2022)
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим и членам их семей