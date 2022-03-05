https://ria.ru/20220305/ukaz-1776854423.html

Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей

Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей - РИА Новости, 05.03.2022

Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей

Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных соцгарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии РФ, и членам их... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T22:38

2022-03-05T22:38

2022-03-05T22:49

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных соцгарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии РФ, и членам их семей", сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211223/indeksatsiya-1765163444.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, безопасность