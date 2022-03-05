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Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей - РИА Новости, 05.03.2022
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей
Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных соцгарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии РФ, и членам их... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T22:38
2022-03-05T22:49
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных соцгарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии РФ, и членам их семей", сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей", - говорится в сообщении.
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владимир путин, россия, безопасность
22:38 05.03.2022 (обновлено: 22:49 05.03.2022)
 
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей

Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим и членам их семей

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных соцгарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии РФ, и членам их семей", сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей", - говорится в сообщении.
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