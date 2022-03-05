https://ria.ru/20220305/ubiystvo-1776810451.html

Националисты хотят убить иракцев-заложников в Сумах, сообщили в Минобороны

Националисты хотят убить иракцев-заложников в Сумах, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 05.03.2022

Националисты хотят убить иракцев-заложников в Сумах, сообщили в Минобороны

Украинские националистические формирования планируют убить девять студентов из Ирака, которых удерживают в общежитии Сумского госуниверситета и планируют убить, РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T18:21

2022-03-05T18:21

2022-03-05T18:27

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

сумы

ирак

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские националистические формирования планируют убить девять студентов из Ирака, которых удерживают в общежитии Сумского госуниверситета и планируют убить, обвинив в этом Россию, сообщили источники в силовых структурах РФ."Представители украинских националистических формирований готовят информационно-пропагандистскую акцию с задействованием девяти студентов из числа граждан Республики Ирак - семь мужчин и двух женщин, которых в настоящее время насильно удерживают на территории общежития Сумского государственного университета", - сообщили источники."При проведении Вооруженными силами России войсковых мероприятий по взятию территории университета под свой контроль националисты намереваются убить удерживаемую группу Ирака и организовать распространение дезинформации о гибели иностранных граждан из числа мусульман в результате "российской военной агрессии", - добавил источник.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/studenty-1776444370.html

https://ria.ru/20220305/koridor-1776733463.html

украина

сумы

ирак

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, сумы, ирак, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр