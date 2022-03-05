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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/ubiystvo-1776810451.html
Националисты хотят убить иракцев-заложников в Сумах, сообщили в Минобороны
Националисты хотят убить иракцев-заложников в Сумах, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 05.03.2022
Националисты хотят убить иракцев-заложников в Сумах, сообщили в Минобороны
Украинские националистические формирования планируют убить девять студентов из Ирака, которых удерживают в общежитии Сумского госуниверситета и планируют убить, РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:21
2022-03-05T18:27
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
сумы
ирак
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские националистические формирования планируют убить девять студентов из Ирака, которых удерживают в общежитии Сумского госуниверситета и планируют убить, обвинив в этом Россию, сообщили источники в силовых структурах РФ."Представители украинских националистических формирований готовят информационно-пропагандистскую акцию с задействованием девяти студентов из числа граждан Республики Ирак - семь мужчин и двух женщин, которых в настоящее время насильно удерживают на территории общежития Сумского государственного университета", - сообщили источники."При проведении Вооруженными силами России войсковых мероприятий по взятию территории университета под свой контроль националисты намереваются убить удерживаемую группу Ирака и организовать распространение дезинформации о гибели иностранных граждан из числа мусульман в результате "российской военной агрессии", - добавил источник.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/studenty-1776444370.html
https://ria.ru/20220305/koridor-1776733463.html
украина
сумы
ирак
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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украина, в мире, сумы, ирак, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
18:21 05.03.2022 (обновлено: 18:27 05.03.2022)
 
Националисты хотят убить иракцев-заложников в Сумах, сообщили в Минобороны

Минобороны: националисты хотят убить девятерых иракцев-заложников в Сумах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские националисты
Украинские националисты - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские националисты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские националистические формирования планируют убить девять студентов из Ирака, которых удерживают в общежитии Сумского госуниверситета и планируют убить, обвинив в этом Россию, сообщили источники в силовых структурах РФ.
"Представители украинских националистических формирований готовят информационно-пропагандистскую акцию с задействованием девяти студентов из числа граждан Республики Ирак - семь мужчин и двух женщин, которых в настоящее время насильно удерживают на территории общежития Сумского государственного университета", - сообщили источники.
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Индийские студенты рассказали о нападениях со стороны украинских военных
"При проведении Вооруженными силами России войсковых мероприятий по взятию территории университета под свой контроль националисты намереваются убить удерживаемую группу Ирака и организовать распространение дезинформации о гибели иностранных граждан из числа мусульман в результате "российской военной агрессии", - добавил источник.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреСумыИракРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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