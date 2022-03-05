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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/turtsiya-1776725013.html
В Анкаре допустили эвакуацию турок с Украины через Россию
В Анкаре допустили эвакуацию турок с Украины через Россию - РИА Новости, 05.03.2022
В Анкаре допустили эвакуацию турок с Украины через Россию
Турция ведет переговоры по возможности создания коридора через Россию для эвакуации граждан с Украины, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:03
2022-03-05T14:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
турция
мид турции
мевлют чавушоглу
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Турция ведет переговоры по возможности создания коридора через Россию для эвакуации граждан с Украины, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Сегодня есть территории, где введено временное прекращения огня. Мы хотели, чтобы режим прекращения огня был продолжительным и на всей территории Украины. Мы продолжаем процесс эвакуации наших граждан, свыше 11 тысяч наших граждан уже эвакуированы. Ведутся переговоры по созданию коридоров, в том числе через Россию, для эвакуации. Сегодня автобусами из различных территорий Украины ожидается эвакуация 400 граждан", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана в Баку.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/turtsiya-1776674282.html
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776515824.html
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в мире, турция, мид турции, мевлют чавушоглу, украина, россия, ситуация в днр и лнр
14:03 05.03.2022 (обновлено: 14:30 05.03.2022)
 
В Анкаре допустили эвакуацию турок с Украины через Россию

Глава МИД Турции Чавушоглу: ведутся переговоры по эвакуации граждан с Украины через Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Турция ведет переговоры по возможности создания коридора через Россию для эвакуации граждан с Украины, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Сегодня есть территории, где введено временное прекращения огня. Мы хотели, чтобы режим прекращения огня был продолжительным и на всей территории Украины. Мы продолжаем процесс эвакуации наших граждан, свыше 11 тысяч наших граждан уже эвакуированы. Ведутся переговоры по созданию коридоров, в том числе через Россию, для эвакуации. Сегодня автобусами из различных территорий Украины ожидается эвакуация 400 граждан", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана в Баку.
Пассажиры в международном аэропорту Борисполь в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 11:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Два турецких самолета готовятся эвакуировать граждан с Украины
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Прохожие на рынке в Луганске - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреТурцияМИД ТурцииМевлют ЧавушоглуУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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