https://ria.ru/20220305/tula-1776645425.html

В Туле открылся новый перинатальный центр

В Туле открылся новый перинатальный центр - РИА Новости, 05.03.2022

В Туле открылся новый перинатальный центр

Новый областной перинатальный центр открылся в субботу в Туле, ставший первым в регионе крупным объектом системы родовспоможения, построенным за последние 35... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T08:42

2022-03-05T08:42

2022-03-05T08:42

тульская область

тульская область

алексей дюмин

здоровье - общество

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ТУЛА, 5 мар - РИА Новости. Новый областной перинатальный центр открылся в субботу в Туле, ставший первым в регионе крупным объектом системы родовспоможения, построенным за последние 35 лет, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области."Это долгожданный объект для всего региона. Здесь будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь женщинам с осложнениями во время беременности и родов, выхаживать самых сложных малышей. Все виды помощи и для мамы, и для ребенка можно получить не только не выезжая из региона, но и не обращаясь в другие медучреждения", - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, посетивший накануне открытия медучреждение.Главный врач Тульского областного перинатального центра Елена Макарова сообщила, что корпус рассчитан на 160 коек. Там планируется ежегодно принимать порядка 4-4,5 тысяч родов и выхаживать около 600 недоношенных новорожденных. Учреждение полностью укомплектовано всем необходимым современным медицинским оборудованием. Набран персонал – 76 врачей и более 170 человек среднего персонала.Как отмечают в правительстве области, строительство нового корпуса Тульского областного перинатального центра началось по инициативе Алексея Дюмина в 2019 году. При его проектировании и оснащении применялись современные технологии. Перинатальный центр размещен в непосредственной близости от детской и взрослой областной больниц, рядом находится площадка для санитарной авиации. Это позволит максимально оперативно оказывать пациентам высококвалифицированную медицинскую помощь.

https://ria.ru/20220218/detsady-1773650247.html

тульская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тульская область, алексей дюмин, здоровье - общество