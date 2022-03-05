https://ria.ru/20220305/tula-1776645425.html
В Туле открылся новый перинатальный центр
В Туле открылся новый перинатальный центр - РИА Новости, 05.03.2022
В Туле открылся новый перинатальный центр
Новый областной перинатальный центр открылся в субботу в Туле, ставший первым в регионе крупным объектом системы родовспоможения, построенным за последние 35... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T08:42
2022-03-05T08:42
2022-03-05T08:42
тульская область
тульская область
алексей дюмин
здоровье - общество
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ТУЛА, 5 мар - РИА Новости. Новый областной перинатальный центр открылся в субботу в Туле, ставший первым в регионе крупным объектом системы родовспоможения, построенным за последние 35 лет, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области."Это долгожданный объект для всего региона. Здесь будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь женщинам с осложнениями во время беременности и родов, выхаживать самых сложных малышей. Все виды помощи и для мамы, и для ребенка можно получить не только не выезжая из региона, но и не обращаясь в другие медучреждения", - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, посетивший накануне открытия медучреждение.Главный врач Тульского областного перинатального центра Елена Макарова сообщила, что корпус рассчитан на 160 коек. Там планируется ежегодно принимать порядка 4-4,5 тысяч родов и выхаживать около 600 недоношенных новорожденных. Учреждение полностью укомплектовано всем необходимым современным медицинским оборудованием. Набран персонал – 76 врачей и более 170 человек среднего персонала.Как отмечают в правительстве области, строительство нового корпуса Тульского областного перинатального центра началось по инициативе Алексея Дюмина в 2019 году. При его проектировании и оснащении применялись современные технологии. Перинатальный центр размещен в непосредственной близости от детской и взрослой областной больниц, рядом находится площадка для санитарной авиации. Это позволит максимально оперативно оказывать пациентам высококвалифицированную медицинскую помощь.
https://ria.ru/20220218/detsady-1773650247.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, алексей дюмин, здоровье - общество
ТУЛА, 5 мар - РИА Новости. Новый областной перинатальный центр открылся в субботу в Туле, ставший первым в регионе крупным объектом системы родовспоможения, построенным за последние 35 лет, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
"Это долгожданный объект для всего региона. Здесь будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь женщинам с осложнениями во время беременности и родов, выхаживать самых сложных малышей. Все виды помощи и для мамы, и для ребенка можно получить не только не выезжая из региона, но и не обращаясь в другие медучреждения", - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин
, посетивший накануне открытия медучреждение.
Главный врач Тульского областного перинатального центра Елена Макарова сообщила, что корпус рассчитан на 160 коек. Там планируется ежегодно принимать порядка 4-4,5 тысяч родов и выхаживать около 600 недоношенных новорожденных. Учреждение полностью укомплектовано всем необходимым современным медицинским оборудованием. Набран персонал – 76 врачей и более 170 человек среднего персонала.
Как отмечают в правительстве области, строительство нового корпуса Тульского областного перинатального центра началось по инициативе Алексея Дюмина в 2019 году. При его проектировании и оснащении применялись современные технологии. Перинатальный центр размещен в непосредственной близости от детской и взрослой областной больниц, рядом находится площадка для санитарной авиации. Это позволит максимально оперативно оказывать пациентам высококвалифицированную медицинскую помощь.