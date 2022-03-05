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Флористы рассказали, чем можно заменить дорогие букеты на 8 Марта
Флористы рассказали, чем можно заменить дорогие букеты на 8 Марта - РИА Новости, 05.03.2022
Флористы рассказали, чем можно заменить дорогие букеты на 8 Марта
Заменить дорогой букет цветов на 8 Марта может луковичное растение в горшочке, например, крокусы или гиацинты, они достаточно бюджетные и выглядят мило, считают РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T03:43
2022-03-05T03:43
2022-03-05T03:43
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заменить дорогой букет цветов на 8 Марта может луковичное растение в горшочке, например, крокусы или гиацинты, они достаточно бюджетные и выглядят мило, считают опрошенные РИА Новости флористы.С ней согласна и флорист, растениевод Наталья Александрова. Она отметила, что можно подарить крокусы, гиацинты или тюльпаны в горшках, в отличии от букета они дольше будут цвести и радовать глаз.Если отдавать предпочтение букетам, то дольше всего могут сохраниться хризантемы и альстромерии, а вот весенние цветы – тюльпаны, нарциссы, ирисы – как правило, не стоят долго в вазах, уточнила Плешкова.По словам специалиста, чтобы дольше сохранить букет цветов, следует поставить его в прохладное место, менять каждый день воду и подрезать цветы секатором.А вот добавки в воду не помогут продлить жизнь букету, они нужны, чтобы вода дольше не портилась, но флористы рекомендуют просто ежедневно менять воду, что лучше и эффективнее сохранит цветы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
Флористы рассказали, чем можно заменить дорогие букеты на 8 Марта
Флорист Александрова: заменить дорогой букет цветов на 8 Марта может растение в горшочке
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заменить дорогой букет цветов на 8 Марта может луковичное растение в горшочке, например, крокусы или гиацинты, они достаточно бюджетные и выглядят мило, считают опрошенные РИА Новости флористы.
"На работе коллегам рекомендую дарить луковичные в горшочках. Это самые первоцветы. Это достаточно бюджетно. На сегодняшний день, учитывая, как выросли цены на цветы, средняя стоимость букета составляет примерно от 2,5 тысяч, это прекрасный вариант. На работе, например, не каждый готов дарить дорогие букеты коллегам", - рассказала флорист Надежда Плешкова.
С ней согласна и флорист, растениевод Наталья Александрова. Она отметила, что можно подарить крокусы, гиацинты или тюльпаны в горшках, в отличии от букета они дольше будут цвести и радовать глаз.
Если отдавать предпочтение букетам, то дольше всего могут сохраниться хризантемы и альстромерии, а вот весенние цветы – тюльпаны, нарциссы, ирисы – как правило, не стоят долго в вазах, уточнила Плешкова.
По словам специалиста, чтобы дольше сохранить букет цветов, следует поставить его в прохладное место, менять каждый день воду и подрезать цветы секатором.
А вот добавки в воду не помогут продлить жизнь букету, они нужны, чтобы вода дольше не портилась, но флористы рекомендуют просто ежедневно менять воду, что лучше и эффективнее сохранит цветы.