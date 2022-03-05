https://ria.ru/20220305/tsvety-1776635275.html

Флористы рассказали, чем можно заменить дорогие букеты на 8 Марта

Флористы рассказали, чем можно заменить дорогие букеты на 8 Марта - РИА Новости, 05.03.2022

Флористы рассказали, чем можно заменить дорогие букеты на 8 Марта

Заменить дорогой букет цветов на 8 Марта может луковичное растение в горшочке, например, крокусы или гиацинты, они достаточно бюджетные и выглядят мило, считают РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T03:43

2022-03-05T03:43

2022-03-05T03:43

общество

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заменить дорогой букет цветов на 8 Марта может луковичное растение в горшочке, например, крокусы или гиацинты, они достаточно бюджетные и выглядят мило, считают опрошенные РИА Новости флористы.С ней согласна и флорист, растениевод Наталья Александрова. Она отметила, что можно подарить крокусы, гиацинты или тюльпаны в горшках, в отличии от букета они дольше будут цвести и радовать глаз.Если отдавать предпочтение букетам, то дольше всего могут сохраниться хризантемы и альстромерии, а вот весенние цветы – тюльпаны, нарциссы, ирисы – как правило, не стоят долго в вазах, уточнила Плешкова.По словам специалиста, чтобы дольше сохранить букет цветов, следует поставить его в прохладное место, менять каждый день воду и подрезать цветы секатором.А вот добавки в воду не помогут продлить жизнь букету, они нужны, чтобы вода дольше не портилась, но флористы рекомендуют просто ежедневно менять воду, что лучше и эффективнее сохранит цветы.

https://ria.ru/20220305/podarki-1776634365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия