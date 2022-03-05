https://ria.ru/20220305/tseny-1776794291.html

Госдума выработает механизмы по ограничению роста цен на товары

Госдума выработает механизмы по ограничению роста цен на товары - РИА Новости, 05.03.2022

Госдума выработает механизмы по ограничению роста цен на товары

Госдума планирует выработать необходимые механизмы по ограничению роста цен на товары, в том числе будет рассматриваться и возможность установления определенных РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:25

2022-03-05T17:25

2022-03-05T17:25

андрей исаев

госдума рф

единая россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

александр хинштейн

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Госдума планирует выработать необходимые механизмы по ограничению роста цен на товары, в том числе будет рассматриваться и возможность установления определенных ценовых коридоров, рассказал председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн."Государственная дума и исполнительная власть, безусловно, должны принять самые решительные меры, чтобы обуздать необоснованный рост цен. Нам предстоит выработать необходимые механизмы, возможно, в том числе законодательного характера. Мы будем обсуждать различные пути, в том числе и возможность установления определенных ценовых коридоров", - отметил Хинштейн журналистам в субботу по итогам заседания Совета по вопросам социальной защиты и поддержке граждан в условиях санкций.Парламентарий отметил, что весной 2020 года Госдума уже принимала законы, которые ограничили рост цен на лекарства. "Не исключаю, что нам придется идти по этому же пути, чтобы наши граждане не становились заложниками в руках алчных коммерсантов. Мы мириться с этим не будем и этому постараемся положить конец, дать самый решительный отпор", - добавил он.В свою очередь замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что депутатам поступали многочисленные обращения от их избирателей. "Как вы знаете, Госдумой было принято решение 10 числа провести встречу с ФАС, речь идет о продуктах питания и питьевой воде, о детских товарах, о строительных товарах. Конечно же, лекарства. Зачастую видим, что с ними происходит рост цен, который абсолютно не обоснован. Товары либо производятся в нашей стране, либо есть небольшой их запас", - уточнил он.

https://ria.ru/20220304/fas-1776449684.html

https://ria.ru/20220303/produktsiya-1776188371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

андрей исаев, госдума рф, единая россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество, александр хинштейн