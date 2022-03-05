Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/tsb-1776775906.html
ЦБ сообщил о замедлении работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак
ЦБ сообщил о замедлении работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак - РИА Новости, 05.03.2022
ЦБ сообщил о замедлении работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак
Система быстрых платежей в настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на телеком-провайдеров может работать медленнее обычного, сообщает ЦБ РФ. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:30
2022-03-05T16:47
экономика
технологии
кибербезопасность
россия
центральный банк рф (цб рф)
система быстрых платежей (сбп)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366657_0:312:3072:2039_1920x0_80_0_0_ab8eda36b6b0a942a2ee92b4401eac62.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Система быстрых платежей в настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на телеком-провайдеров может работать медленнее обычного, сообщает ЦБ РФ."В настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров возможно кратковременное замедление работы Системы быстрых платежей (СБП). Часть операций может проходить медленнее или их потребуется повторить через некоторое время. Это никак не влияет на сохранность средств", - говорится в сообщении.Операционный платежный и клиринговый центр СБП - АО "НСПК" взаимодействует с телеком-провайдерами по текущей ситуации.
https://ria.ru/20220304/khakery-1776563131.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366657_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9befb9f2bb6bdbfe0f54e5a91c6185c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, кибербезопасность, россия, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп)
16:30 05.03.2022 (обновлено: 16:47 05.03.2022)
 
ЦБ сообщил о замедлении работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак

ЦБ: Система быстрых платежей может работать медленнее из-за DDoS-атак на провайдеры

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Система быстрых платежей в настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на телеком-провайдеров может работать медленнее обычного, сообщает ЦБ РФ.
"В настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров возможно кратковременное замедление работы Системы быстрых платежей (СБП). Часть операций может проходить медленнее или их потребуется повторить через некоторое время. Это никак не влияет на сохранность средств", - говорится в сообщении.
Операционный платежный и клиринговый центр СБП - АО "НСПК" взаимодействует с телеком-провайдерами по текущей ситуации.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 17:17
Крым подвергся масштабной хакерской атаке
 
ЭкономикаТехнологииКибербезопасностьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Система быстрых платежей (СБП)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала