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ЦБ сообщил о замедлении работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак
ЦБ сообщил о замедлении работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак - РИА Новости, 05.03.2022
ЦБ сообщил о замедлении работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак
Система быстрых платежей в настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на телеком-провайдеров может работать медленнее обычного, сообщает ЦБ РФ. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:30
2022-03-05T16:30
2022-03-05T16:47
экономика
технологии
кибербезопасность
россия
центральный банк рф (цб рф)
система быстрых платежей (сбп)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Система быстрых платежей в настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на телеком-провайдеров может работать медленнее обычного, сообщает ЦБ РФ."В настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров возможно кратковременное замедление работы Системы быстрых платежей (СБП). Часть операций может проходить медленнее или их потребуется повторить через некоторое время. Это никак не влияет на сохранность средств", - говорится в сообщении.Операционный платежный и клиринговый центр СБП - АО "НСПК" взаимодействует с телеком-провайдерами по текущей ситуации.
https://ria.ru/20220304/khakery-1776563131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, кибербезопасность, россия, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп)
16:30 05.03.2022 (обновлено: 16:47 05.03.2022)
ЦБ сообщил о замедлении работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак
ЦБ: Система быстрых платежей может работать медленнее из-за DDoS-атак на провайдеры