https://ria.ru/20220305/tsb-1776775906.html

ЦБ сообщил о замедлении работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак

ЦБ сообщил о замедлении работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак - РИА Новости, 05.03.2022

ЦБ сообщил о замедлении работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак

Система быстрых платежей в настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на телеком-провайдеров может работать медленнее обычного, сообщает ЦБ РФ. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:30

2022-03-05T16:30

2022-03-05T16:47

экономика

технологии

кибербезопасность

россия

центральный банк рф (цб рф)

система быстрых платежей (сбп)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Система быстрых платежей в настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на телеком-провайдеров может работать медленнее обычного, сообщает ЦБ РФ."В настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров возможно кратковременное замедление работы Системы быстрых платежей (СБП). Часть операций может проходить медленнее или их потребуется повторить через некоторое время. Это никак не влияет на сохранность средств", - говорится в сообщении.Операционный платежный и клиринговый центр СБП - АО "НСПК" взаимодействует с телеком-провайдерами по текущей ситуации.

https://ria.ru/20220304/khakery-1776563131.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, технологии, кибербезопасность, россия, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп)