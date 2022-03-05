05:16 05.03.2022 (обновлено: 05:38 05.03.2022)
Сингапур ограничил операции своих фининститутов с российским Центробанком
Сингапур ограничил операции своих финансовых институтов с российским Центробанком
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сингапур запретил своим финансовым институтам совершать операции с российским Центробанком.
"Финансовым институтам в Сингапуре запрещено проводить операции, заключать сделки и предоставлять финансовые услуги, которые способствуют привлечению капитала российским правительством, Центробанком РФ или другими субъектами, которые им принадлежат или контролируются ими", - говорится в сообщении.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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