https://ria.ru/20220305/tsb-1776638424.html

Сингапур ограничил операции своих фининститутов с российским Центробанком

Сингапур ограничил операции своих фининститутов с российским Центробанком - РИА Новости, 05.03.2022

Сингапур ограничил операции своих фининститутов с российским Центробанком

Сингапур запретил своим финансовым институтам совершать операции с российским Центробанком. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T05:16

2022-03-05T05:16

2022-03-05T05:38

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сингапур запретил своим финансовым институтам совершать операции с российским Центробанком.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/singapur-1776638028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сингапур (страна), россия, в мире