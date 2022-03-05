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NI назвал тревожный знак для США после антироссийского голосования в ООН
NI назвал тревожный знак для США после антироссийского голосования в ООН - РИА Новости, 05.03.2022
NI назвал тревожный знак для США после антироссийского голосования в ООН
Глобальная антироссийская коалиция в ООН, создаваемая США, столкнулась с серьезными проблемами. Такое мнение в статье для издания The National Interest высказал РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T04:21
2022-03-05T04:21
россия
украина
сша
китай
индия
донбасс
генеральная ассамблея оон
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глобальная антироссийская коалиция в ООН, создаваемая США, столкнулась с серьезными проблемами. Такое мнение в статье для издания The National Interest высказал эксперт по международной проблематике Тед Карпентер.Аналитик прокомментировал состоявшееся в минувшую среду голосование Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска. При этом в тексте не содержится ни единого призыва непосредственно к официальному Киеву, нет упоминаний конкретно о положении населения Донбасса и агрессии против ДНР и ЛНР. Не говорится также и о незаконном перевороте на Украине в 2014 году.За резолюцию проголосовала 141 страна, против – пять. Однако Карпентер обращает внимание на большое количество воздержавшихся."Поскольку США придают такое большое значение созданию подавляющей коалиции против Москвы, другим странам требуется определенное мужество, чтобы отказаться присоединиться к ней. И все же 35 стран отказались "умаслить" Соединенные Штаты и предпочли вместо этого воздержаться", - пишет аналитик.Для официального Вашингтона также стал тревожным знаком тот факт, что за резолюцию отказались голосовать ключевые страны Южной и Восточной Азии, особенно Индия и Китай."Теперь, с учетом растущих связей между Москвой и Пекином, лидерам США будет нереалистично ожидать, что Китай поддержит какие-либо реально наказательные меры против России", - отмечает Карпентер.Откровенно антагонистическая политика Вашингтона толкнула Россию и Китай к тесному стратегическому партнерству. Пекин в состоянии даже помочь Москве смягчить воздействие любых санкций, которые вводит коалиция во главе с США, резюмирует автор.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/oon-1776227130.html
россия
украина
сша
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донбасс
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россия, украина, сша, китай, индия, донбасс, генеральная ассамблея оон, в мире
04:21 05.03.2022
 
NI назвал тревожный знак для США после антироссийского голосования в ООН

NI: отказ 35 стран поддержать антироссийскую резолюцию в ООН стал тревожным знаком для США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глобальная антироссийская коалиция в ООН, создаваемая США, столкнулась с серьезными проблемами. Такое мнение в статье для издания The National Interest высказал эксперт по международной проблематике Тед Карпентер.
Аналитик прокомментировал состоявшееся в минувшую среду голосование Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска. При этом в тексте не содержится ни единого призыва непосредственно к официальному Киеву, нет упоминаний конкретно о положении населения Донбасса и агрессии против ДНР и ЛНР. Не говорится также и о незаконном перевороте на Украине в 2014 году.
За резолюцию проголосовала 141 страна, против – пять. Однако Карпентер обращает внимание на большое количество воздержавшихся.
"Поскольку США придают такое большое значение созданию подавляющей коалиции против Москвы, другим странам требуется определенное мужество, чтобы отказаться присоединиться к ней. И все же 35 стран отказались "умаслить" Соединенные Штаты и предпочли вместо этого воздержаться", - пишет аналитик.
Для официального Вашингтона также стал тревожным знаком тот факт, что за резолюцию отказались голосовать ключевые страны Южной и Восточной Азии, особенно Индия и Китай.
"Теперь, с учетом растущих связей между Москвой и Пекином, лидерам США будет нереалистично ожидать, что Китай поддержит какие-либо реально наказательные меры против России", - отмечает Карпентер.
Откровенно антагонистическая политика Вашингтона толкнула Россию и Китай к тесному стратегическому партнерству. Пекин в состоянии даже помочь Москве смягчить воздействие любых санкций, которые вводит коалиция во главе с США, резюмирует автор.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:46
США занимаются в ООН шантажом и выкручиванием рук, заявил Лавров
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Москвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияУкраинаСШАКитайИндияДонбассГенеральная Ассамблея ООНВ мире
 
 
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