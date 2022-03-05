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Торговым сетям разрешили ограничить продажу ряда товаров из-за спекулянтов
Торговым сетям разрешили ограничить продажу ряда товаров из-за спекулянтов - РИА Новости, 05.03.2022
Торговым сетям разрешили ограничить продажу ряда товаров из-за спекулянтов
Торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами, сообщили в Минпромторге. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T00:03
2022-03-05T00:03
2022-03-05T07:35
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами, сообщили в Минпромторге.С инициативой выступили сами торговые сети, чтобы минимизировать риски приобретения "перекупщиками" социально-значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка. В ряде регионов уже зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи, подчеркнули в министерстве.Конкретные товары и параметры торговым сетям разрешили определять самостоятельно в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России. Минпромторг и Минсельхоз инициативу организаций торговли поддержали.Торговые сети "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" с четверга добровольно ограничили наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%. Такие меры коснулись молочной продукции, сахара, овощей "борщевого набора", хлеба и хлебобулочных изделий.Ранее "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" также ограничили свои наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи "борщевого набора" до уровня 5%. Как отмечали в ФАС, это решение позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество
00:03 05.03.2022 (обновлено: 07:35 05.03.2022)
Торговым сетям разрешили ограничить продажу ряда товаров из-за спекулянтов
Торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда товаров для борьбы со спекулянтами
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами, сообщили в Минпромторге.
С инициативой выступили сами торговые сети, чтобы минимизировать риски приобретения "перекупщиками" социально-значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка. В ряде регионов уже зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи, подчеркнули в министерстве.
"Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки", - заявили в Минпромторге.
Конкретные товары и параметры торговым сетям разрешили определять самостоятельно в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России. Минпромторг и Минсельхоз инициативу организаций торговли поддержали.
Торговые сети "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" с четверга добровольно ограничили наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%. Такие меры коснулись молочной продукции, сахара, овощей "борщевого набора", хлеба и хлебобулочных изделий.
Ранее "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" также ограничили свои наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи "борщевого набора" до уровня 5%. Как отмечали в ФАС, это решение позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан.