https://ria.ru/20220305/tovary-1776625568.html

Торговым сетям разрешили ограничить продажу ряда товаров из-за спекулянтов

Торговым сетям разрешили ограничить продажу ряда товаров из-за спекулянтов - РИА Новости, 05.03.2022

Торговым сетям разрешили ограничить продажу ряда товаров из-за спекулянтов

Торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами, сообщили в Минпромторге. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T00:03

2022-03-05T00:03

2022-03-05T07:35

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами, сообщили в Минпромторге.С инициативой выступили сами торговые сети, чтобы минимизировать риски приобретения "перекупщиками" социально-значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка. В ряде регионов уже зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи, подчеркнули в министерстве.Конкретные товары и параметры торговым сетям разрешили определять самостоятельно в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России. Минпромторг и Минсельхоз инициативу организаций торговли поддержали.Торговые сети "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" с четверга добровольно ограничили наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%. Такие меры коснулись молочной продукции, сахара, овощей "борщевого набора", хлеба и хлебобулочных изделий.Ранее "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" также ограничили свои наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи "борщевого набора" до уровня 5%. Как отмечали в ФАС, это решение позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан.

https://ria.ru/20220225/dns-1775091852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество