https://ria.ru/20220305/tochka-u-1776851711.html

Средства ПВО ДНР уничтожили четыре украинские ракеты "Точка-У"

Средства ПВО ДНР уничтожили четыре украинские ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 05.03.2022

Средства ПВО ДНР уничтожили четыре украинские ракеты "Точка-У"

Средства ПВО Донецкой народной республики в субботу уничтожили четыре ракеты "Точка-У" украинских войск, их остатки упали в жилых массивах четырех городов... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T22:16

2022-03-05T22:16

2022-03-05T22:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

амвросиевка

вооруженные силы рф

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775257796_0:53:1133:690_1920x0_80_0_0_ec66d780529da9cab84869b91dd42fc5.jpg

ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Средства ПВО Донецкой народной республики в субботу уничтожили четыре ракеты "Точка-У" украинских войск, их остатки упали в жилых массивах четырех городов республики, сообщает Народная милиция ДНР."Средствами ПВО НМ ДНР уничтожены четыре ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У", остатки которых падали в жилых массивах населенных пунктов Иловайск, Амвросиевка и Донецк", - говорится в сообщении на сайте Народной милиции.По данным ведомства, с начала текущих суток украинские войска 32 раза открывали огонь по территории ДНР с применением реактивных систем залпового огня, артиллерии калибров 122 и 152 миллиметра, а также 120- и 82-миллиметровых минометов. Под обстрелы попали районы 17 населенных пунктов республики.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/pushilin-1776847494.html

донецкая народная республика

россия

амвросиевка

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, амвросиевка, вооруженные силы рф, донбасс, вооруженные силы украины