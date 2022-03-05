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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/tochka-u-1776851711.html
Средства ПВО ДНР уничтожили четыре украинские ракеты "Точка-У"
Средства ПВО ДНР уничтожили четыре украинские ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 05.03.2022
Средства ПВО ДНР уничтожили четыре украинские ракеты "Точка-У"
Средства ПВО Донецкой народной республики в субботу уничтожили четыре ракеты "Точка-У" украинских войск, их остатки упали в жилых массивах четырех городов... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T22:16
2022-03-05T22:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
амвросиевка
вооруженные силы рф
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Средства ПВО Донецкой народной республики в субботу уничтожили четыре ракеты "Точка-У" украинских войск, их остатки упали в жилых массивах четырех городов республики, сообщает Народная милиция ДНР."Средствами ПВО НМ ДНР уничтожены четыре ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У", остатки которых падали в жилых массивах населенных пунктов Иловайск, Амвросиевка и Донецк", - говорится в сообщении на сайте Народной милиции.По данным ведомства, с начала текущих суток украинские войска 32 раза открывали огонь по территории ДНР с применением реактивных систем залпового огня, артиллерии калибров 122 и 152 миллиметра, а также 120- и 82-миллиметровых минометов. Под обстрелы попали районы 17 населенных пунктов республики.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/pushilin-1776847494.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, амвросиевка, вооруженные силы рф, донбасс, вооруженные силы украины
22:16 05.03.2022 (обновлено: 22:17 05.03.2022)
 
Средства ПВО ДНР уничтожили четыре украинские ракеты "Точка-У"

Народная милиция: средства ПВО ДНР уничтожили в субботу четыре украинские ракеты "Точка-У"

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкОстатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
Остатки украинских ракет Точка-У на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
Остатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Средства ПВО Донецкой народной республики в субботу уничтожили четыре ракеты "Точка-У" украинских войск, их остатки упали в жилых массивах четырех городов республики, сообщает Народная милиция ДНР.
"Средствами ПВО НМ ДНР уничтожены четыре ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У", остатки которых падали в жилых массивах населенных пунктов Иловайск, Амвросиевка и Донецк", - говорится в сообщении на сайте Народной милиции.
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 21:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинский режим доживает последние дни, это агония, заявил Пушилин
По данным ведомства, с начала текущих суток украинские войска 32 раза открывали огонь по территории ДНР с применением реактивных систем залпового огня, артиллерии калибров 122 и 152 миллиметра, а также 120- и 82-миллиметровых минометов. Под обстрелы попали районы 17 населенных пунктов республики.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияАмвросиевкаВооруженные силы РФДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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