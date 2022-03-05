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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/tishina-1776650987.html
Россия объявила режим тишины для ухода гражданских из Мариуполя и Волновахи
Россия объявила режим тишины для ухода гражданских из Мариуполя и Волновахи - РИА Новости, 05.03.2022
Россия объявила режим тишины для ухода гражданских из Мариуполя и Волновахи
Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, сообщили журналистам в Минобороны."Сегодня, 5 марта, с десяти часов утра по... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:23
2022-03-05T11:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, сообщили журналистам в Минобороны."Сегодня, 5 марта, с десяти часов утра по московскому времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", — сказали в ведомстве.Там добавили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.В ДНР подтвердили готовность соблюдать режим прекращения огня. При этом там отметили, что жители не знают о гумкоридорах и сейчас идет процесс распространения этой информации.Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что, по данным Киева, Волноваху хотят покинуть около 20 тысяч гражданских, Мариуполь — 200 тысяч. Сейчас эти два города контролируются ВСУ, но блокированы ополченцами.Мариупольские власти утверждают, что режим тишины будет действовать до 17:00 мск, а в качестве зеленого коридора выбран путь Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье. Эвакуировать людей будут из трех локаций муниципальными автобусами. Также выехать из города можно на личном транспорте. Отклоняться от маршрута категорически запрещено. Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире
09:23 05.03.2022 (обновлено: 11:02 05.03.2022)
 
Россия объявила режим тишины для ухода гражданских из Мариуполя и Волновахи

Россия объявила режим тишины с 10 утра для выхода мирных жителей Мариуполя и Волновахи

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкДорога под Волновахой
Дорога под Волновахой - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, сообщили журналистам в Минобороны.

"Сегодня, 5 марта, с десяти часов утра по московскому времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", — сказали в ведомстве.

Там добавили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.
В ДНР подтвердили готовность соблюдать режим прекращения огня. При этом там отметили, что жители не знают о гумкоридорах и сейчас идет процесс распространения этой информации.
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Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что, по данным Киева, Волноваху хотят покинуть около 20 тысяч гражданских, Мариуполь — 200 тысяч. Сейчас эти два города контролируются ВСУ, но блокированы ополченцами.
Мариупольские власти утверждают, что режим тишины будет действовать до 17:00 мск, а в качестве зеленого коридора выбран путь Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье. Эвакуировать людей будут из трех локаций муниципальными автобусами. Также выехать из города можно на личном транспорте. Отклоняться от маршрута категорически запрещено.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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