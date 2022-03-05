https://ria.ru/20220305/tishina-1776650987.html

Россия объявила режим тишины для ухода гражданских из Мариуполя и Волновахи

Россия объявила режим тишины для ухода гражданских из Мариуполя и Волновахи - РИА Новости, 05.03.2022

Россия объявила режим тишины для ухода гражданских из Мариуполя и Волновахи

Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, сообщили журналистам в Минобороны."Сегодня, 5 марта, с десяти часов утра по... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:23

2022-03-05T09:23

2022-03-05T11:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775748944_302:726:2651:2047_1920x0_80_0_0_55c75b7418264c08fbd42517037e5673.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, сообщили журналистам в Минобороны."Сегодня, 5 марта, с десяти часов утра по московскому времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", — сказали в ведомстве.Там добавили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.В ДНР подтвердили готовность соблюдать режим прекращения огня. При этом там отметили, что жители не знают о гумкоридорах и сейчас идет процесс распространения этой информации.Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что, по данным Киева, Волноваху хотят покинуть около 20 тысяч гражданских, Мариуполь — 200 тысяч. Сейчас эти два города контролируются ВСУ, но блокированы ополченцами.Мариупольские власти утверждают, что режим тишины будет действовать до 17:00 мск, а в качестве зеленого коридора выбран путь Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье. Эвакуировать людей будут из трех локаций муниципальными автобусами. Также выехать из города можно на личном транспорте. Отклоняться от маршрута категорически запрещено. Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/obogrev-1776563933.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире