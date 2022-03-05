Большой театр перенес показы оперы "Лоэнгрин" на осень
Большой театр объявил о переносе показов оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин" на осень
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Показы оперы "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера в Большом театре перенесены на осень, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.
"У нас есть один состав исполнителей, а сейчас будем готовить второй, поэтому показы оперы "Лоэнгрин" перенесены на осень", — сказала пресс-атташе театра.
Она добавила, что вместо спектакля "Лоэнгрин", объявленного на 6, 7, 9 и 10 апреля, покажут оперу "Кармен". Ранее приобретенные билеты действительны для посещения замены.
Опера "Лоэнгрин" стала второй совместной постановкой Большого театра и Метрополитен-опера, реализованной, несмотря на сложности, вызванные пандемией. Глава ГАБТа Владимир Урин назвал эту постановку "важным событием" и подчеркнул, что главной была не экономическая составляющая, а творческий процесс. Он отметил, что коллектив получил большое удовольствие от совместной работы. На премьеру в Москву в феврале приехал генеральный директор Метрополитен-опера Питер Гельб.
"Лоэнгрин" — одна из немногих опер Вагнера, хорошо известная в России. Своим успехом она обязана звездным исполнителям главных партий Антонине Неждановой и Леониду Собинову. В 1930 году после их ухода со сцены прервалась и сценическая история оперы о благородном рыцаре Лоэнгрине в ГАБТе.