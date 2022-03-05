https://ria.ru/20220305/theatre-1776689040.html

Большой театр перенес показы оперы "Лоэнгрин" на осень

Большой театр перенес показы оперы "Лоэнгрин" на осень - РИА Новости, 05.03.2022

Большой театр перенес показы оперы "Лоэнгрин" на осень

Показы оперы "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера в Большом театре перенесены на осень, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:07

2022-03-05T12:07

2022-03-05T12:07

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Показы оперы "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера в Большом театре перенесены на осень, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.Она добавила, что вместо спектакля "Лоэнгрин", объявленного на 6, 7, 9 и 10 апреля, покажут оперу "Кармен". Ранее приобретенные билеты действительны для посещения замены.Опера "Лоэнгрин" стала второй совместной постановкой Большого театра и Метрополитен-опера, реализованной, несмотря на сложности, вызванные пандемией. Глава ГАБТа Владимир Урин назвал эту постановку "важным событием" и подчеркнул, что главной была не экономическая составляющая, а творческий процесс. Он отметил, что коллектив получил большое удовольствие от совместной работы. На премьеру в Москву в феврале приехал генеральный директор Метрополитен-опера Питер Гельб."Лоэнгрин" — одна из немногих опер Вагнера, хорошо известная в России. Своим успехом она обязана звездным исполнителям главных партий Антонине Неждановой и Леониду Собинову. В 1930 году после их ухода со сцены прервалась и сценическая история оперы о благородном рыцаре Лоэнгрине в ГАБТе.

https://ria.ru/20220303/teatr-1776243658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, владимир урин, москва, большой театр, метрополитен-опера