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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220305/theatre-1776689040.html
Большой театр перенес показы оперы "Лоэнгрин" на осень
Большой театр перенес показы оперы "Лоэнгрин" на осень - РИА Новости, 05.03.2022
Большой театр перенес показы оперы "Лоэнгрин" на осень
Показы оперы "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера в Большом театре перенесены на осень, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:07
2022-03-05T12:07
культура
новости культуры
театр
владимир урин
москва
большой театр
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Показы оперы "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера в Большом театре перенесены на осень, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.Она добавила, что вместо спектакля "Лоэнгрин", объявленного на 6, 7, 9 и 10 апреля, покажут оперу "Кармен". Ранее приобретенные билеты действительны для посещения замены.Опера "Лоэнгрин" стала второй совместной постановкой Большого театра и Метрополитен-опера, реализованной, несмотря на сложности, вызванные пандемией. Глава ГАБТа Владимир Урин назвал эту постановку "важным событием" и подчеркнул, что главной была не экономическая составляющая, а творческий процесс. Он отметил, что коллектив получил большое удовольствие от совместной работы. На премьеру в Москву в феврале приехал генеральный директор Метрополитен-опера Питер Гельб."Лоэнгрин" — одна из немногих опер Вагнера, хорошо известная в России. Своим успехом она обязана звездным исполнителям главных партий Антонине Неждановой и Леониду Собинову. В 1930 году после их ухода со сцены прервалась и сценическая история оперы о благородном рыцаре Лоэнгрине в ГАБТе.
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новости культуры, театр, владимир урин, москва, большой театр, метрополитен-опера
12:07 05.03.2022
 
Большой театр перенес показы оперы "Лоэнгрин" на осень

Большой театр объявил о переносе показов оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин" на осень

© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов Сцена из постановки "Лоэнгрин"
Сцена из постановки Лоэнгрин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Показы оперы "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера в Большом театре перенесены на осень, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.
"У нас есть один состав исполнителей, а сейчас будем готовить второй, поэтому показы оперы "Лоэнгрин" перенесены на осень", — сказала пресс-атташе театра.
Она добавила, что вместо спектакля "Лоэнгрин", объявленного на 6, 7, 9 и 10 апреля, покажут оперу "Кармен". Ранее приобретенные билеты действительны для посещения замены.
Опера "Лоэнгрин" стала второй совместной постановкой Большого театра и Метрополитен-опера, реализованной, несмотря на сложности, вызванные пандемией. Глава ГАБТа Владимир Урин назвал эту постановку "важным событием" и подчеркнул, что главной была не экономическая составляющая, а творческий процесс. Он отметил, что коллектив получил большое удовольствие от совместной работы. На премьеру в Москву в феврале приехал генеральный директор Метрополитен-опера Питер Гельб.
© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов Сцена из постановки "Лоэнгрин"
Сцена из постановки Лоэнгрин
1 из 4
Сцена из постановки "Лоэнгрин"
© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов
© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов Сцена из постановки "Лоэнгрин"
Сцена из постановки Лоэнгрин
2 из 4
Сцена из постановки "Лоэнгрин"
© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов
© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов Сцена из постановки "Лоэнгрин"
Сцена из постановки Лоэнгрин
3 из 4
Сцена из постановки "Лоэнгрин"
© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов
© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов Сцена из постановки "Лоэнгрин"
Сцена из постановки Лоэнгрин
4 из 4
Сцена из постановки "Лоэнгрин"
© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов
1 из 4
Сцена из постановки "Лоэнгрин"
© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов
2 из 4
Сцена из постановки "Лоэнгрин"
© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов
3 из 4
Сцена из постановки "Лоэнгрин"
© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов
4 из 4
Сцена из постановки "Лоэнгрин"
© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов
"Лоэнгрин" — одна из немногих опер Вагнера, хорошо известная в России. Своим успехом она обязана звездным исполнителям главных партий Антонине Неждановой и Леониду Собинову. В 1930 году после их ухода со сцены прервалась и сценическая история оперы о благородном рыцаре Лоэнгрине в ГАБТе.
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:41Культура
Большой театр принял решение открыть стопроцентную продажу билетов
 
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