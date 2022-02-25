https://ria.ru/20220225/teatr-1775025758.html

"Лоэнгрин" вернулся в Большой театр спустя сто лет

"Лоэнгрин" вернулся в Большой театр спустя сто лет - РИА Новости, 25.02.2022

"Лоэнгрин" вернулся в Большой театр спустя сто лет

Оперу Рихарда Вагнера "Лоэнгрин" спустя почти сто лет представили на Исторической сцене ГАБТа, отметили в пресс-службе театра РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:34

2022-02-25T14:34

2022-02-25T14:34

рихард вагнер

владимир урин

большой театр

метрополитен-опера

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театр

опера

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Оперу Рихарда Вагнера "Лоэнгрин" спустя почти сто лет представили на Исторической сцене ГАБТа, отметили в пресс-службе театраЭто вторая совместная постановка Большого театра и Метрополитен-опера. Глава ГАБТа Владимир Урин назвал эту постановку "важным событием" и подчеркнул, что главной была не экономическая составляющая, а творческий процесс."Лоэнгрин" — одна из немногих опер Вагнера, хорошо известная в России. Своим успехом она обязана звездным исполнителям главных партий Антонине Неждановой и Леониду Собинову. В 1930 году после их ухода со сцены прервалась и сценическая история оперы о благородном рыцаре Лоэнгрине в ГАБТе.Музыкальный руководитель новой постановки — Эван Роджистер, главный дирижер Вашингтонской национальной оперы и оркестра Центра исполнительских искусств имени Джорджа Кеннеди, он уже дирижировал в Большом театре оперой "Богема" Пуччини.Для режиссера спектакля Франсуа Жирара это первая работа в России и в Большом театре. Для совместного проекта он выбран не случайно, на его счету уже есть успешные постановки вагнеровских опер – "Зигфрид" в Канадской опере, "Летучий голландец" и "Парсифаль" в Метрополитен-опера.Мрачные миры вагнеровского "Лоэнгрина" создал известный художник, работающий в области визуальных искусств, обладатель "Оскара" Тим Йип.В разных составах главные партии исполняют: Бренден Ганнелл, Томислав Мужек, Сергей Скороходов (Лоэнгин), Анна Нечаева, Йоханни ван Острум (Эльза), Мария Лобанова, Хатуна Микаберидзе (Ортруда).На премьеру в Москву приехал генеральный директор Метрополитен-опера Питер Гельб."Несколько лет назад мы сообщили о сотрудничестве Большого театра и Метрополитен-опера, и я рад, что сегодня это реализуется. Уверен, что в будущем нас ждет еще много интересного. Важно, что в наше время два театра в Америке и России связывает настоящая творческая дружба",- сказал он.Премьерные показы оперы "Лоэнгрин" пройдут 25, 27 и 28 февраля.

https://ria.ru/20220216/muzey-1772977885.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

рихард вагнер, владимир урин, большой театр, метрополитен-опера, новости культуры, театр, опера