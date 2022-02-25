https://ria.ru/20220225/teatr-1775025758.html
"Лоэнгрин" вернулся в Большой театр спустя сто лет
"Лоэнгрин" вернулся в Большой театр спустя сто лет - РИА Новости, 25.02.2022
"Лоэнгрин" вернулся в Большой театр спустя сто лет
Оперу Рихарда Вагнера "Лоэнгрин" спустя почти сто лет представили на Исторической сцене ГАБТа, отметили в пресс-службе театра РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:34
2022-02-25T14:34
2022-02-25T14:34
рихард вагнер
владимир урин
большой театр
метрополитен-опера
культура
новости культуры
театр
опера
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Оперу Рихарда Вагнера "Лоэнгрин" спустя почти сто лет представили на Исторической сцене ГАБТа, отметили в пресс-службе театраЭто вторая совместная постановка Большого театра и Метрополитен-опера. Глава ГАБТа Владимир Урин назвал эту постановку "важным событием" и подчеркнул, что главной была не экономическая составляющая, а творческий процесс."Лоэнгрин" — одна из немногих опер Вагнера, хорошо известная в России. Своим успехом она обязана звездным исполнителям главных партий Антонине Неждановой и Леониду Собинову. В 1930 году после их ухода со сцены прервалась и сценическая история оперы о благородном рыцаре Лоэнгрине в ГАБТе.Музыкальный руководитель новой постановки — Эван Роджистер, главный дирижер Вашингтонской национальной оперы и оркестра Центра исполнительских искусств имени Джорджа Кеннеди, он уже дирижировал в Большом театре оперой "Богема" Пуччини.Для режиссера спектакля Франсуа Жирара это первая работа в России и в Большом театре. Для совместного проекта он выбран не случайно, на его счету уже есть успешные постановки вагнеровских опер – "Зигфрид" в Канадской опере, "Летучий голландец" и "Парсифаль" в Метрополитен-опера.Мрачные миры вагнеровского "Лоэнгрина" создал известный художник, работающий в области визуальных искусств, обладатель "Оскара" Тим Йип.В разных составах главные партии исполняют: Бренден Ганнелл, Томислав Мужек, Сергей Скороходов (Лоэнгин), Анна Нечаева, Йоханни ван Острум (Эльза), Мария Лобанова, Хатуна Микаберидзе (Ортруда).На премьеру в Москву приехал генеральный директор Метрополитен-опера Питер Гельб."Несколько лет назад мы сообщили о сотрудничестве Большого театра и Метрополитен-опера, и я рад, что сегодня это реализуется. Уверен, что в будущем нас ждет еще много интересного. Важно, что в наше время два театра в Америке и России связывает настоящая творческая дружба",- сказал он.Премьерные показы оперы "Лоэнгрин" пройдут 25, 27 и 28 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рихард вагнер, владимир урин, большой театр, метрополитен-опера, новости культуры, театр, опера
"Лоэнгрин" вернулся в Большой театр спустя сто лет
На Исторической сцене Большого театра прошла премьера оперы Вагнера "Лоэнгрин"
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Оперу Рихарда Вагнера "Лоэнгрин" спустя почти сто лет представили на Исторической сцене ГАБТа, отметили в пресс-службе театра
Это вторая совместная постановка Большого театра и Метрополитен-опера. Глава ГАБТа Владимир Урин назвал эту постановку "важным событием" и подчеркнул, что главной была не экономическая составляющая, а творческий процесс.
"Лоэнгрин" — одна из немногих опер Вагнера, хорошо известная в России. Своим успехом она обязана звездным исполнителям главных партий Антонине Неждановой и Леониду Собинову. В 1930 году после их ухода со сцены прервалась и сценическая история оперы о благородном рыцаре Лоэнгрине в ГАБТе.
Музыкальный руководитель новой постановки — Эван Роджистер, главный дирижер Вашингтонской национальной оперы и оркестра Центра исполнительских искусств имени Джорджа Кеннеди, он уже дирижировал в Большом театре оперой "Богема" Пуччини.
"Лоэнгрин" — это одна из самых прекрасных опер не только с музыкальной, но и с театральной стороны, — сказал дирижер. — На сцене разворачивается история, которую можно назвать интимной, сложная трагическая история между героями. В постановке занято 300 человек — хор, оркестр, солисты."
Для режиссера спектакля Франсуа Жирара это первая работа в России и в Большом театре. Для совместного проекта он выбран не случайно, на его счету уже есть успешные постановки вагнеровских опер – "Зигфрид" в Канадской опере, "Летучий голландец" и "Парсифаль" в Метрополитен-опера.
"Мой взгляд на Вагнера таков: да, вы можете обращаться с его произведением как захотите. Но я против присвоения любой оперы ради выражения собственной творческой индивидуальности. У Вагнера уже достаточно глубокая опера. Моя задача в том, чтобы "считать" заложенные им смыслы", — уверен режиссер.
Мрачные миры вагнеровского "Лоэнгрина" создал известный художник, работающий в области визуальных искусств, обладатель "Оскара" Тим Йип.
"Думаю, вместе с видеопроекциями и светом нам удастся создать интересный визуальный ряд, который поможет зрителями проникнуться музыкой Вагнера", — сказал Йип.
В разных составах главные партии исполняют: Бренден Ганнелл, Томислав Мужек, Сергей Скороходов (Лоэнгин), Анна Нечаева, Йоханни ван Острум (Эльза), Мария Лобанова, Хатуна Микаберидзе (Ортруда).
На премьеру в Москву приехал генеральный директор Метрополитен-опера Питер Гельб.
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Сцена из постановки "Лоэнгрин"
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Фрагмент из постановки "Лоэнгрин"
1 из 2
Сцена из постановки "Лоэнгрин"
2 из 2
Фрагмент из постановки "Лоэнгрин"
"Несколько лет назад мы сообщили о сотрудничестве Большого театра и Метрополитен-опера, и я рад, что сегодня это реализуется. Уверен, что в будущем нас ждет еще много интересного. Важно, что в наше время два театра в Америке и России связывает настоящая творческая дружба",- сказал он.
Премьерные показы оперы "Лоэнгрин" пройдут 25, 27 и 28 февраля.
Опубликовано: Анна Нехаева