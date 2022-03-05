09:43 05.03.2022 (обновлено: 11:40 05.03.2022)
Японские телекомпании опровергли слухи об уходе из России
Японские телекомпании опровергли слухи о том, что они собираются уйти из России
Мужчина держит пульт от телевизора
ТОКИО, 5 мар – РИА Новости. Японские телекомпании опровергают появившиеся в ряде СМИ слухи о том, что собираются уйти из России.
"Таких планов по крайней мере на сегодняшний день нет. Нам известно о том, что CNN и другие западные телеканалы намерены покинуть Россию. У нас таких намерений нет, а слухи об этом не соответствуют действительности", - сказал РИА Новости источник в телекомпании TBS, признавшись, что впервые узнал о таких слухах, и добавив, что "внутри телекомпании их нет".
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Телекомпания Fuji Television также опровергла эти слухи.
"Ничего подобного мы не планируем. Бюро работает, сейчас работы особенно много. Никто уезжать не собирается", - сказали РИА Новости в телекомпании Fuji.
Представитель еще одной крупной японской телекомпании, также располагающей бюро в Москве, опроверг слухи о том, что компания намерена уйти из России.
"Даже не слышал ничего подобного", - сказал он.
В настоящее время в Москве представлены пять крупнейших телеканалов Японии: NHK, Fuji Television, TBS Television, Nippon Television, TV Asahi.
Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.
После этого о прекращении вещания в России заявили телекомпании CNN, ABC, CBS.
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