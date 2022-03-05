https://ria.ru/20220305/telekompanii-1776654847.html

Японские телекомпании опровергли слухи об уходе из России

Японские телекомпании опровергли слухи об уходе из России - РИА Новости, 05.03.2022

Японские телекомпании опровергли слухи об уходе из России

Японские телекомпании опровергают появившиеся в ряде СМИ слухи о том, что собираются уйти из России. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:43

2022-03-05T09:43

2022-03-05T11:40

в мире

владимир путин

япония

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b7f5cdbb5e99a62707f36c68fa2f867.jpg

ТОКИО, 5 мар – РИА Новости. Японские телекомпании опровергают появившиеся в ряде СМИ слухи о том, что собираются уйти из России."Таких планов по крайней мере на сегодняшний день нет. Нам известно о том, что CNN и другие западные телеканалы намерены покинуть Россию. У нас таких намерений нет, а слухи об этом не соответствуют действительности", - сказал РИА Новости источник в телекомпании TBS, признавшись, что впервые узнал о таких слухах, и добавив, что "внутри телекомпании их нет".Телекомпания Fuji Television также опровергла эти слухи."Ничего подобного мы не планируем. Бюро работает, сейчас работы особенно много. Никто уезжать не собирается", - сказали РИА Новости в телекомпании Fuji.Представитель еще одной крупной японской телекомпании, также располагающей бюро в Москве, опроверг слухи о том, что компания намерена уйти из России."Даже не слышал ничего подобного", - сказал он.В настоящее время в Москве представлены пять крупнейших телеканалов Японии: NHK, Fuji Television, TBS Television, Nippon Television, TV Asahi.Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.После этого о прекращении вещания в России заявили телекомпании CNN, ABC, CBS.

https://ria.ru/20220303/aktivy-1776163405.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775716207.html

япония

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, япония, москва, россия