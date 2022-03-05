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Японские телекомпании опровергли слухи об уходе из России
Японские телекомпании опровергли слухи об уходе из России - РИА Новости, 05.03.2022
Японские телекомпании опровергли слухи об уходе из России
Японские телекомпании опровергают появившиеся в ряде СМИ слухи о том, что собираются уйти из России. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:43
2022-03-05T11:40
в мире
владимир путин
япония
москва
россия
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ТОКИО, 5 мар – РИА Новости. Японские телекомпании опровергают появившиеся в ряде СМИ слухи о том, что собираются уйти из России."Таких планов по крайней мере на сегодняшний день нет. Нам известно о том, что CNN и другие западные телеканалы намерены покинуть Россию. У нас таких намерений нет, а слухи об этом не соответствуют действительности", - сказал РИА Новости источник в телекомпании TBS, признавшись, что впервые узнал о таких слухах, и добавив, что "внутри телекомпании их нет".Телекомпания Fuji Television также опровергла эти слухи."Ничего подобного мы не планируем. Бюро работает, сейчас работы особенно много. Никто уезжать не собирается", - сказали РИА Новости в телекомпании Fuji.Представитель еще одной крупной японской телекомпании, также располагающей бюро в Москве, опроверг слухи о том, что компания намерена уйти из России."Даже не слышал ничего подобного", - сказал он.В настоящее время в Москве представлены пять крупнейших телеканалов Японии: NHK, Fuji Television, TBS Television, Nippon Television, TV Asahi.Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.После этого о прекращении вещания в России заявили телекомпании CNN, ABC, CBS.
https://ria.ru/20220303/aktivy-1776163405.html
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в мире, владимир путин, япония, москва, россия
09:43 05.03.2022 (обновлено: 11:40 05.03.2022)
 
Японские телекомпании опровергли слухи об уходе из России

Японские телекомпании опровергли слухи о том, что они собираются уйти из России

© Depositphotos / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Depositphotos / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 мар – РИА Новости. Японские телекомпании опровергают появившиеся в ряде СМИ слухи о том, что собираются уйти из России.
"Таких планов по крайней мере на сегодняшний день нет. Нам известно о том, что CNN и другие западные телеканалы намерены покинуть Россию. У нас таких намерений нет, а слухи об этом не соответствуют действительности", - сказал РИА Новости источник в телекомпании TBS, признавшись, что впервые узнал о таких слухах, и добавив, что "внутри телекомпании их нет".
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Телекомпания Fuji Television также опровергла эти слухи.
"Ничего подобного мы не планируем. Бюро работает, сейчас работы особенно много. Никто уезжать не собирается", - сказали РИА Новости в телекомпании Fuji.
Представитель еще одной крупной японской телекомпании, также располагающей бюро в Москве, опроверг слухи о том, что компания намерена уйти из России.
"Даже не слышал ничего подобного", - сказал он.
В настоящее время в Москве представлены пять крупнейших телеканалов Японии: NHK, Fuji Television, TBS Television, Nippon Television, TV Asahi.
Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.
После этого о прекращении вещания в России заявили телекомпании CNN, ABC, CBS.
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