https://ria.ru/20220305/tayvan-1776638902.html

Китай продолжит выступать против независимости Тайваня

Китай продолжит выступать против независимости Тайваня - РИА Новости, 05.03.2022

Китай продолжит выступать против независимости Тайваня

Китай продолжит выступать против независимости Тайваня и вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос, следует из опубликованного в субботу... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T05:27

2022-03-05T05:27

2022-03-05T05:27

в мире

тайвань

китай

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ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Китай продолжит выступать против независимости Тайваня и вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос, следует из опубликованного в субботу социально-экономического плана развития КНР на 2022 год.Пекин также продолжит "категорически выступать против любых сепаратистских действий, связанных с так называемой "независимостью Тайваня", категорически выступать против вмешательства внешних сил"."Соотечественники с обоих берегов должны в полном единении и согласии общими усилиями совершать великие достижения в деле возрождения китайской нации", - добавили авторы доклада.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220305/podgotovka-1776638236.html

тайвань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, тайвань, китай