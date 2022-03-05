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Китай продолжит выступать против независимости Тайваня
Китай продолжит выступать против независимости Тайваня - РИА Новости, 05.03.2022
Китай продолжит выступать против независимости Тайваня
Китай продолжит выступать против независимости Тайваня и вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос, следует из опубликованного в субботу... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T05:27
2022-03-05T05:27
в мире
тайвань
китай
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ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Китай продолжит выступать против независимости Тайваня и вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос, следует из опубликованного в субботу социально-экономического плана развития КНР на 2022 год.Пекин также продолжит "категорически выступать против любых сепаратистских действий, связанных с так называемой "независимостью Тайваня", категорически выступать против вмешательства внешних сил"."Соотечественники с обоих берегов должны в полном единении и согласии общими усилиями совершать великие достижения в деле возрождения китайской нации", - добавили авторы доклада.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, тайвань, китай
05:27 05.03.2022
 
Китай продолжит выступать против независимости Тайваня

Китай продолжит выступать против независимости Тайваня и вмешательства внешних сил

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГаосюн
Гаосюн - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Гаосюн
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ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Китай продолжит выступать против независимости Тайваня и вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос, следует из опубликованного в субботу социально-экономического плана развития КНР на 2022 год.
"Мы будем продолжать придерживаться основного курса в работе с Тайванем, претворять в жизнь общую стратегию партии для решения тайваньского вопроса в новую эпоху, твердо отстаивать принцип "одного Китая" и соблюдать "Договоренности 1992 года", содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и воссоединению Родины", - говорится в документе, опубликованном в рамках открытия парламентской сессии.
Пекин также продолжит "категорически выступать против любых сепаратистских действий, связанных с так называемой "независимостью Тайваня", категорически выступать против вмешательства внешних сил".
"Соотечественники с обоих берегов должны в полном единении и согласии общими усилиями совершать великие достижения в деле возрождения китайской нации", - добавили авторы доклада.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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