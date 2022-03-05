https://ria.ru/20220305/svpd-1776851602.html

США продолжают взаимодействие с Россией по СВПД, сообщили СМИ

США продолжают взаимодействие с Россией по СВПД, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.03.2022

США продолжают взаимодействие с Россией по СВПД, сообщили СМИ

Санкции, которые вводятся против России из-за событий на Украине, не должны помешать имплементации иранской ядерной сделки, если о ее восстановлении удастся... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T22:10

2022-03-05T22:10

2022-03-05T22:21

россия

сша

государственный департамент сша

в мире

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

иран

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Санкции, которые вводятся против России из-за событий на Украине, не должны помешать имплементации иранской ядерной сделки, если о ее восстановлении удастся договориться, заявил госдепартамент."Новые связанные с Россией санкции не имеют отношения к СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе) и не должны иметь никакого влияния на его потенциальную имплементацию", - цитирует журналист Барак Равид пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства.Он заявил, что США продолжают взаимодействовать с Россией по поводу СВПД. "Россия разделяет общую заинтересованность в обеспечении того, чтобы у Ирана никогда не появилось ядерное оружие", - говорится в заявлении.Переговоры о восстановлении ядерной сделки идут в Вене и, по оценке участников, вышли на финишную прямую.

https://ria.ru/20220305/iran-1776747164.html

россия

сша

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, сша, государственный департамент сша, в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран