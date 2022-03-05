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США продолжают взаимодействие с Россией по СВПД, сообщили СМИ
США продолжают взаимодействие с Россией по СВПД, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.03.2022
США продолжают взаимодействие с Россией по СВПД, сообщили СМИ
Санкции, которые вводятся против России из-за событий на Украине, не должны помешать имплементации иранской ядерной сделки, если о ее восстановлении удастся... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T22:10
2022-03-05T22:21
россия
сша
государственный департамент сша
в мире
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Санкции, которые вводятся против России из-за событий на Украине, не должны помешать имплементации иранской ядерной сделки, если о ее восстановлении удастся договориться, заявил госдепартамент."Новые связанные с Россией санкции не имеют отношения к СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе) и не должны иметь никакого влияния на его потенциальную имплементацию", - цитирует журналист Барак Равид пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства.Он заявил, что США продолжают взаимодействовать с Россией по поводу СВПД. "Россия разделяет общую заинтересованность в обеспечении того, чтобы у Ирана никогда не появилось ядерное оружие", - говорится в заявлении.Переговоры о восстановлении ядерной сделки идут в Вене и, по оценке участников, вышли на финишную прямую.
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россия
сша
иран
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россия, сша, государственный департамент сша, в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран
22:10 05.03.2022 (обновлено: 22:21 05.03.2022)
 
США продолжают взаимодействие с Россией по СВПД, сообщили СМИ

СМИ: США продолжают взаимодействие с Россией по восстановлению СВПД

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Санкции, которые вводятся против России из-за событий на Украине, не должны помешать имплементации иранской ядерной сделки, если о ее восстановлении удастся договориться, заявил госдепартамент.
"Новые связанные с Россией санкции не имеют отношения к СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе) и не должны иметь никакого влияния на его потенциальную имплементацию", - цитирует журналист Барак Равид пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства.
Он заявил, что США продолжают взаимодействовать с Россией по поводу СВПД. "Россия разделяет общую заинтересованность в обеспечении того, чтобы у Ирана никогда не появилось ядерное оружие", - говорится в заявлении.
Переговоры о восстановлении ядерной сделки идут в Вене и, по оценке участников, вышли на финишную прямую.
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 15:03
Россия запросила от США гарантий, что санкции не помешают работе с Ираном
 
РоссияСШАГосударственный департамент СШАВ миреСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Иран
 
 
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