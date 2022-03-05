https://ria.ru/20220305/svpd-1776851602.html
США продолжают взаимодействие с Россией по СВПД, сообщили СМИ
США продолжают взаимодействие с Россией по СВПД, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.03.2022
США продолжают взаимодействие с Россией по СВПД, сообщили СМИ
Санкции, которые вводятся против России из-за событий на Украине, не должны помешать имплементации иранской ядерной сделки, если о ее восстановлении удастся... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T22:10
2022-03-05T22:10
2022-03-05T22:21
россия
сша
государственный департамент сша
в мире
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Санкции, которые вводятся против России из-за событий на Украине, не должны помешать имплементации иранской ядерной сделки, если о ее восстановлении удастся договориться, заявил госдепартамент."Новые связанные с Россией санкции не имеют отношения к СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе) и не должны иметь никакого влияния на его потенциальную имплементацию", - цитирует журналист Барак Равид пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства.Он заявил, что США продолжают взаимодействовать с Россией по поводу СВПД. "Россия разделяет общую заинтересованность в обеспечении того, чтобы у Ирана никогда не появилось ядерное оружие", - говорится в заявлении.Переговоры о восстановлении ядерной сделки идут в Вене и, по оценке участников, вышли на финишную прямую.
https://ria.ru/20220305/iran-1776747164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, государственный департамент сша, в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран
22:10 05.03.2022 (обновлено: 22:21 05.03.2022)
США продолжают взаимодействие с Россией по СВПД, сообщили СМИ
СМИ: США продолжают взаимодействие с Россией по восстановлению СВПД