Суд над украинскими нацистами неизбежен, заявил донецкий правозащитник
Правозащитник Ефремов заявил, что суд над украинскими националистами обязательно состоится
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа улице в Киевском районе Донецка у дома, поврежденного в результате обстрела
На улице в Киевском районе Донецка у дома, поврежденного в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Лидеры общественных организаций ДНР уверены, что справедливый суд над украинскими националистами, замешанными в расправах и бесчинствах на территории ДНР, ЛНР и Украины, обязательно состоится, заявил РИА Новости член правления общественной организации "Справедливая защита", правозащитник из Донецка Сергей Ефремов.
"Какие международные судебные инстанции инициируют данный процесс? Такие, как, например, Международный уголовный суд, или же это будет решение Совбеза ООН, или же это будет процесс судебный на территории Российской Федерации, так как Следственный комитет заявлял неоднократно о том, что у них есть все данные о лицах, виновных в совершении данных военных преступлений", - сказал Ефремов.
По его словам, данные командиров, отдававших приказы, данные военных преступников, замешанных в расправах и пытках, у следственных органов есть.
По мнению Ефремова, с процессуальной точки зрения, если это и не будет аналогом Нюрнбергского процесса, то как минимум военных преступников из числа украинских националистов будут судить в России.