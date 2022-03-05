https://ria.ru/20220305/sud-1776680922.html

Суд над украинскими нацистами неизбежен, заявил донецкий правозащитник

Суд над украинскими нацистами неизбежен, заявил донецкий правозащитник - РИА Новости, 05.03.2022

Суд над украинскими нацистами неизбежен, заявил донецкий правозащитник

Лидеры общественных организаций ДНР уверены, что справедливый суд над украинскими националистами, замешанными в расправах и бесчинствах на территории ДНР, ЛНР и РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:29

2022-03-05T11:29

2022-03-05T11:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

международный уголовный суд

совет безопасности оон

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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Лидеры общественных организаций ДНР уверены, что справедливый суд над украинскими националистами, замешанными в расправах и бесчинствах на территории ДНР, ЛНР и Украины, обязательно состоится, заявил РИА Новости член правления общественной организации "Справедливая защита", правозащитник из Донецка Сергей Ефремов."Какие международные судебные инстанции инициируют данный процесс? Такие, как, например, Международный уголовный суд, или же это будет решение Совбеза ООН, или же это будет процесс судебный на территории Российской Федерации, так как Следственный комитет заявлял неоднократно о том, что у них есть все данные о лицах, виновных в совершении данных военных преступлений", - сказал Ефремов.По его словам, данные командиров, отдававших приказы, данные военных преступников, замешанных в расправах и пытках, у следственных органов есть.По мнению Ефремова, с процессуальной точки зрения, если это и не будет аналогом Нюрнбергского процесса, то как минимум военных преступников из числа украинских националистов будут судить в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/azov-1776680585.html

https://ria.ru/20220305/donbass-1776673115.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, международный уголовный суд, совет безопасности оон