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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/sud-1776680922.html
Суд над украинскими нацистами неизбежен, заявил донецкий правозащитник
Суд над украинскими нацистами неизбежен, заявил донецкий правозащитник - РИА Новости, 05.03.2022
Суд над украинскими нацистами неизбежен, заявил донецкий правозащитник
Лидеры общественных организаций ДНР уверены, что справедливый суд над украинскими националистами, замешанными в расправах и бесчинствах на территории ДНР, ЛНР и РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:29
2022-03-05T11:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
международный уголовный суд
совет безопасности оон
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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Лидеры общественных организаций ДНР уверены, что справедливый суд над украинскими националистами, замешанными в расправах и бесчинствах на территории ДНР, ЛНР и Украины, обязательно состоится, заявил РИА Новости член правления общественной организации "Справедливая защита", правозащитник из Донецка Сергей Ефремов."Какие международные судебные инстанции инициируют данный процесс? Такие, как, например, Международный уголовный суд, или же это будет решение Совбеза ООН, или же это будет процесс судебный на территории Российской Федерации, так как Следственный комитет заявлял неоднократно о том, что у них есть все данные о лицах, виновных в совершении данных военных преступлений", - сказал Ефремов.По его словам, данные командиров, отдававших приказы, данные военных преступников, замешанных в расправах и пытках, у следственных органов есть.По мнению Ефремова, с процессуальной точки зрения, если это и не будет аналогом Нюрнбергского процесса, то как минимум военных преступников из числа украинских националистов будут судить в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, международный уголовный суд, совет безопасности оон
11:29 05.03.2022
 
Суд над украинскими нацистами неизбежен, заявил донецкий правозащитник

Правозащитник Ефремов заявил, что суд над украинскими националистами обязательно состоится

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа улице в Киевском районе Донецка у дома, поврежденного в результате обстрела
На улице в Киевском районе Донецка у дома, поврежденного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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На улице в Киевском районе Донецка у дома, поврежденного в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Лидеры общественных организаций ДНР уверены, что справедливый суд над украинскими националистами, замешанными в расправах и бесчинствах на территории ДНР, ЛНР и Украины, обязательно состоится, заявил РИА Новости член правления общественной организации "Справедливая защита", правозащитник из Донецка Сергей Ефремов.
"Какие международные судебные инстанции инициируют данный процесс? Такие, как, например, Международный уголовный суд, или же это будет решение Совбеза ООН, или же это будет процесс судебный на территории Российской Федерации, так как Следственный комитет заявлял неоднократно о том, что у них есть все данные о лицах, виновных в совершении данных военных преступлений", - сказал Ефремов.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 11:26В мире
Боевики "Азова" подорвали дом в Мариуполе, заявили в ДНР
По его словам, данные командиров, отдававших приказы, данные военных преступников, замешанных в расправах и пытках, у следственных органов есть.
По мнению Ефремова, с процессуальной точки зрения, если это и не будет аналогом Нюрнбергского процесса, то как минимум военных преступников из числа украинских националистов будут судить в России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Вчера, 11:05
ДНР задокументирует преступления ВСУ, заявил правозащитник
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМеждународный уголовный судСовет Безопасности ООН
 
 
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