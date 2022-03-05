https://ria.ru/20220305/strakhovanie-1776674065.html

"Газпром" приобрел контрольный пакет "ВТБ Страхования"

"Газпром" приобрел контрольный пакет "ВТБ Страхования" - РИА Новости, 05.03.2022

"Газпром" приобрел контрольный пакет "ВТБ Страхования"

"Газпром" стал владельцем 51% в компании "ВТБ Страхование", 49% осталось у попавшего под санкции "Согаза", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:10

2022-03-05T11:10

2022-03-05T11:10

экономика

газпром

согаз

втб страхование

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Газпром" стал владельцем 51% в компании "ВТБ Страхование", 49% осталось у попавшего под санкции "Согаза", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.Согласно данным об учредителях, "Газпром" получил долю во владение 4 марта. Ранее "Согаз" владел 100% "ВТБ Страхования".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.После этого западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, 28 февраля Евросоюз, среди прочего, включил в санкционные списки страховую компанию АО "Согаз".

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776571705.html

https://ria.ru/20220303/trillion-1776103762.html

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, газпром, согаз, втб страхование