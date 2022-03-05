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"Газпром" приобрел контрольный пакет "ВТБ Страхования"
"Газпром" приобрел контрольный пакет "ВТБ Страхования" - РИА Новости, 05.03.2022
"Газпром" приобрел контрольный пакет "ВТБ Страхования"
"Газпром" стал владельцем 51% в компании "ВТБ Страхование", 49% осталось у попавшего под санкции "Согаза", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:10
2022-03-05T11:10
экономика
газпром
согаз
втб страхование
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Газпром" стал владельцем 51% в компании "ВТБ Страхование", 49% осталось у попавшего под санкции "Согаза", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.Согласно данным об учредителях, "Газпром" получил долю во владение 4 марта. Ранее "Согаз" владел 100% "ВТБ Страхования".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.После этого западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, 28 февраля Евросоюз, среди прочего, включил в санкционные списки страховую компанию АО "Согаз".
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776571705.html
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экономика, газпром, согаз, втб страхование
11:10 05.03.2022
 
"Газпром" приобрел контрольный пакет "ВТБ Страхования"

"Газпром" приобрел 51% в "ВТБ Страховании", 49% осталось у попавшего под санкции "Согаза"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Логотип компании "Газпром"
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Газпром" стал владельцем 51% в компании "ВТБ Страхование", 49% осталось у попавшего под санкции "Согаза", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Согласно данным об учредителях, "Газпром" получил долю во владение 4 марта. Ранее "Согаз" владел 100% "ВТБ Страхования".
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
После этого западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, 28 февраля Евросоюз, среди прочего, включил в санкционные списки страховую компанию АО "Согаз".
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ЭкономикаГазпромСогазВТБ Страхование
 
 
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