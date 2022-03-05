20:53 05.03.2022 (обновлено: 21:09 05.03.2022)
МИД: поставляемые Западом "Стингеры" на Украину могут попасть к террористам
МИД: поставляемые Западом "Стингеры" на Украину могут попасть в руки террористов
Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Комплексы "Стингер", которые Запад поставляет Украине, могут попасть в руки террористам, заявили в МИД РФ.
"Организаторы этих поставок не могут не осознавать растущую угрозу попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только на Украине, но и в Европе в целом. Переток этих типов оружия в теневой оборот и в руки террористических сетей – лишь вопрос времени", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Также представитель МИД отметила, что накачка Западом высокоточными вооружениями нежизнеспособного киевского режима несет в том числе угрозу гражданской авиации, заявили в субботу в МИД РФ.
"Вновь призываем страны ЕС и НАТО прекратить бездумную "накачку" нежизнеспособного киевского режима новейшими системами вооружений во избежание колоссальных рисков для международной гражданской авиации и других транспортных коммуникаций не только в Европе, но и за ее пределами. ПЗРК представляют огромную опасность для гражданской авиации, а ПТРК – для железнодорожного транспорта и объектов инфраструктуры", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Отмечается, что страны Запада "приступили к массированным поставкам на Украину" ПЗРК "Стингер" (поражает наземные и надводные объекты на расстоянии до 8 километров и высоте до 3,5 километра), других переносных систем, а также ПТРК Javelin, NLAW и Carl Gustaf, которые без преувеличения относятся к наиболее чувствительным видам вооружения.