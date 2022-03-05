https://ria.ru/20220305/stingery-1776841417.html

МИД: поставляемые Западом "Стингеры" на Украину могут попасть к террористам

МИД: поставляемые Западом "Стингеры" на Украину могут попасть к террористам - РИА Новости, 05.03.2022

МИД: поставляемые Западом "Стингеры" на Украину могут попасть к террористам

Комплексы "Стингер", которые Запад поставляет Украине, могут попасть в руки террористам, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T20:53

2022-03-05T20:53

2022-03-05T21:09

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

украина

stinger

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

мария захарова

европа

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Комплексы "Стингер", которые Запад поставляет Украине, могут попасть в руки террористам, заявили в МИД РФ."Организаторы этих поставок не могут не осознавать растущую угрозу попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только на Украине, но и в Европе в целом. Переток этих типов оружия в теневой оборот и в руки террористических сетей – лишь вопрос времени", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Также представитель МИД отметила, что накачка Западом высокоточными вооружениями нежизнеспособного киевского режима несет в том числе угрозу гражданской авиации, заявили в субботу в МИД РФ."Вновь призываем страны ЕС и НАТО прекратить бездумную "накачку" нежизнеспособного киевского режима новейшими системами вооружений во избежание колоссальных рисков для международной гражданской авиации и других транспортных коммуникаций не только в Европе, но и за ее пределами. ПЗРК представляют огромную опасность для гражданской авиации, а ПТРК – для железнодорожного транспорта и объектов инфраструктуры", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Отмечается, что страны Запада "приступили к массированным поставкам на Украину" ПЗРК "Стингер" (поражает наземные и надводные объекты на расстоянии до 8 километров и высоте до 3,5 километра), других переносных систем, а также ПТРК Javelin, NLAW и Carl Gustaf, которые без преувеличения относятся к наиболее чувствительным видам вооружения.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/natsionalisty-1776802162.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, stinger, в мире, мария захарова, европа, нато, javelin (птрк)