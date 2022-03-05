Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/stingery-1776841417.html
МИД: поставляемые Западом "Стингеры" на Украину могут попасть к террористам
МИД: поставляемые Западом "Стингеры" на Украину могут попасть к террористам - РИА Новости, 05.03.2022
МИД: поставляемые Западом "Стингеры" на Украину могут попасть к террористам
Комплексы "Стингер", которые Запад поставляет Украине, могут попасть в руки террористам, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T20:53
2022-03-05T21:09
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
украина
stinger
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
мария захарова
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775035854_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_329062c933218beae08448a2541d58a5.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Комплексы "Стингер", которые Запад поставляет Украине, могут попасть в руки террористам, заявили в МИД РФ."Организаторы этих поставок не могут не осознавать растущую угрозу попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только на Украине, но и в Европе в целом. Переток этих типов оружия в теневой оборот и в руки террористических сетей – лишь вопрос времени", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Также представитель МИД отметила, что накачка Западом высокоточными вооружениями нежизнеспособного киевского режима несет в том числе угрозу гражданской авиации, заявили в субботу в МИД РФ."Вновь призываем страны ЕС и НАТО прекратить бездумную "накачку" нежизнеспособного киевского режима новейшими системами вооружений во избежание колоссальных рисков для международной гражданской авиации и других транспортных коммуникаций не только в Европе, но и за ее пределами. ПЗРК представляют огромную опасность для гражданской авиации, а ПТРК – для железнодорожного транспорта и объектов инфраструктуры", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Отмечается, что страны Запада "приступили к массированным поставкам на Украину" ПЗРК "Стингер" (поражает наземные и надводные объекты на расстоянии до 8 километров и высоте до 3,5 километра), других переносных систем, а также ПТРК Javelin, NLAW и Carl Gustaf, которые без преувеличения относятся к наиболее чувствительным видам вооружения.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/natsionalisty-1776802162.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775035854_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_88469de882803d2ac48d182c92565f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, stinger, в мире, мария захарова, европа, нато, javelin (птрк)
20:53 05.03.2022 (обновлено: 21:09 05.03.2022)
 
МИД: поставляемые Западом "Стингеры" на Украину могут попасть к террористам

МИД: поставляемые Западом "Стингеры" на Украину могут попасть в руки террористов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Комплексы "Стингер", которые Запад поставляет Украине, могут попасть в руки террористам, заявили в МИД РФ.
"Организаторы этих поставок не могут не осознавать растущую угрозу попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только на Украине, но и в Европе в целом. Переток этих типов оружия в теневой оборот и в руки террористических сетей – лишь вопрос времени", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Также представитель МИД отметила, что накачка Западом высокоточными вооружениями нежизнеспособного киевского режима несет в том числе угрозу гражданской авиации, заявили в субботу в МИД РФ.
"Вновь призываем страны ЕС и НАТО прекратить бездумную "накачку" нежизнеспособного киевского режима новейшими системами вооружений во избежание колоссальных рисков для международной гражданской авиации и других транспортных коммуникаций не только в Европе, но и за ее пределами. ПЗРК представляют огромную опасность для гражданской авиации, а ПТРК – для железнодорожного транспорта и объектов инфраструктуры", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Отмечается, что страны Запада "приступили к массированным поставкам на Украину" ПЗРК "Стингер" (поражает наземные и надводные объекты на расстоянии до 8 километров и высоте до 3,5 километра), других переносных систем, а также ПТРК Javelin, NLAW и Carl Gustaf, которые без преувеличения относятся к наиболее чувствительным видам вооружения.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 17:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД заявил, что не забудет сотрудничество Лондона с националистами в Киеве
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияУкраинаStingerВ миреМария ЗахароваЕвропаНАТОJavelin (ПТРК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала