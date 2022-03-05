https://ria.ru/20220305/starlink-1776659007.html

"Только под дулом пистолета". Маск отказался блокировать российские СМИ

"Только под дулом пистолета". Маск отказался блокировать российские СМИ - РИА Новости, 05.03.2022

"Только под дулом пистолета". Маск отказался блокировать российские СМИ

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что глобальная система обеспечения спутниковым интернетом Starlink отказывается блокировать российские новостные... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:08

2022-03-05T10:08

2022-03-05T12:57

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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что глобальная система обеспечения спутниковым интернетом Starlink отказывается блокировать российские новостные издания, несмотря на просьбы "некоторых государств"."Правительства некоторых стран (не Украины) попросили Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета. Извините, что я сторонник абсолютной свободы слова", — написал он на своей странице в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля после признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик по просьбе их руководства. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и позициям украинских войск. Есть потери с обеих сторон. В ответ на эти действия Москвы западные страны, а также союзники США в Азии предельно ужесточили санкции против России, работу в стране приостановили большинство крупных компаний. Накануне Роскомнадзор объявил о блокировке доступа к Facebook в России в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ. Ведомство также ограничило доступ к соцсети Twitter.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/blokirovka-1776557596.html

https://ria.ru/20220301/gosuslugi-1775926203.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, в мире, илон маск, россия