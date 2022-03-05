Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/starlink-1776659007.html
"Только под дулом пистолета". Маск отказался блокировать российские СМИ
"Только под дулом пистолета". Маск отказался блокировать российские СМИ - РИА Новости, 05.03.2022
"Только под дулом пистолета". Маск отказался блокировать российские СМИ
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что глобальная система обеспечения спутниковым интернетом Starlink отказывается блокировать российские новостные... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:08
2022-03-05T12:57
медиа - общество
в мире
илон маск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757264686_0:211:3071:1939_1920x0_80_0_0_bb2496388485835a6526242938666edd.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что глобальная система обеспечения спутниковым интернетом Starlink отказывается блокировать российские новостные издания, несмотря на просьбы "некоторых государств"."Правительства некоторых стран (не Украины) попросили Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета. Извините, что я сторонник абсолютной свободы слова", — написал он на своей странице в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля после признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик по просьбе их руководства. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и позициям украинских войск. Есть потери с обеих сторон. В ответ на эти действия Москвы западные страны, а также союзники США в Азии предельно ужесточили санкции против России, работу в стране приостановили большинство крупных компаний. Накануне Роскомнадзор объявил о блокировке доступа к Facebook в России в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ. Ведомство также ограничило доступ к соцсети Twitter.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/blokirovka-1776557596.html
https://ria.ru/20220301/gosuslugi-1775926203.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757264686_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_2765b91b58ebe8b524b8bec2ed53ee5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
медиа - общество, в мире, илон маск, россия
10:08 05.03.2022 (обновлено: 12:57 05.03.2022)
 
"Только под дулом пистолета". Маск отказался блокировать российские СМИ

Илон Маск: Starlink заблокирует российские новостные источники только под дулом пистолета

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что глобальная система обеспечения спутниковым интернетом Starlink отказывается блокировать российские новостные издания, несмотря на просьбы "некоторых государств".
"Правительства некоторых стран (не Украины) попросили Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета. Извините, что я сторонник абсолютной свободы слова", — написал он на своей странице в Twitter.
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 16:53В мире
Telegram-каналы Sputnik и RT блокируют в странах Евросоюза
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля после признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик по просьбе их руководства. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и позициям украинских войск. Есть потери с обеих сторон.
В ответ на эти действия Москвы западные страны, а также союзники США в Азии предельно ужесточили санкции против России, работу в стране приостановили большинство крупных компаний.
Накануне Роскомнадзор объявил о блокировке доступа к Facebook в России в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ. Ведомство также ограничило доступ к соцсети Twitter.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 20:38
"Госуслуги" временно недоступны из других стран из-за угрозы DDoS-атак
 
Медиа - ОбществоВ миреИлон МаскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала