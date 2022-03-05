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В Греции журналисты призвали не отзывать аккредитации у сотрудников Sputnik

В Греции журналисты призвали не отзывать аккредитации у сотрудников Sputnik - РИА Новости, 05.03.2022

В Греции журналисты призвали не отзывать аккредитации у сотрудников Sputnik

Ассоциация иностранных корреспондентов FPA и Союз журналистов ежедневных афинских газет ESIEA попросили правительство страны не отзывать аккредитации у... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:26

2022-03-05T10:26

2022-03-05T10:26

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АФИНЫ, 5 мар – РИА Новости. Ассоциация иностранных корреспондентов FPA и Союз журналистов ежедневных афинских газет ESIEA попросили правительство страны не отзывать аккредитации у сотрудников агентства Sputnik Греция и продолжать предоставлять им доступ в министерства, парламент и другие места для их профессиональной деятельности. Совместное письмо в поддержку своих членов два журналистских союза опубликовали в субботу.Письмо направлено официальному представителю правительства Яннису Иконому, копия - официальному представителю министерства иностранных дел Александросу Папаиоанну."Ассоциация иностранных корреспондентов и ESIEA выражают обеспокоенность последствиями ситуации на Украине и позицией ЕС, которая оказывает влияние на сотрудников прессы и на свободу выражения мнений, плюрализм и многоголосие", - говорится в письме.Союз пишет, что с введенными ограничительными мерами Евросоюза в связи событиями на Украине "мы закончим тем, что работники СМИ станут мишенью и подвергнутся санкциям"."Речь идет о сотрудниках, которые, вне зависимости от своей национальности, освещают события в Греции или на Балканах, используя нашу страну как базу. О корреспондентах российских СМИ, базирующихся в Греции, аккредитованных со всеми юридическими процедурами, коллег и членов наших ассоциаций, некоторые из которых работают в чужой стране, со всеми проблемами, которые сопровождают эту работу. Для нас является самоочевидным и необходимым, чтобы мы не преследовали журналистов и корреспондентов российских СМИ, работающих в Греции", - говорится в письме."Мы просим не лишать аккредитации иностранного корреспондента на основании того, в каком СМИ он работает или его национальности. Продолжать предоставлять им беспрепятственный доступ для репортажей, как это действует до сегодняшнего дня, в парламент, министерства, президентский дворец, (резиденцию премьера) Дворец Максима и т. д.", - пишут журналистские союзы."Мы просим защиты членов Ассоциации иностранных корреспондентов и ESIEA со стороны правительства и вас лично в рамках конституционно закрепленного института информации. Мы будем на стороне наших коллег из всех СМИ и готовы ответить на их возможное преследование", - говорится в документе.Международное информационное агентство и радио Sputnik в четверг прекратило вещание на сайтах, в радиоэфирах и международных социальных сетях в четырех странах Евросоюза: Испании, Франции, Германии и Греции.Это произошло после того, как в среду Евросоюз запретил распространение сигнала и контента телеканала Russia Today и агентства Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины.Четыре журналистские ассоциации в Греции – FPA, ESIEA, Союз фотожурналистов Греции и Союз православных журналистов - назвали это огромным ударом по свободной прессе и заявили, что журналисты и другие профессиональные работники СМИ становятся первыми жертвами "необъявленной, но видимой войны с информацией". Они отметили, что 32 сотрудника российского агентства Sputnik в Греции остаются без работы.Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Запад объявил "поход" на российские СМИ, и он еще не завершен, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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https://ria.ru/20220303/strakh-1776161146.html

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Ольга Маркова

в мире, тереза рибейру, валерий фадеев, мария захарова, греция, франция, россия, евросоюз, обсе, sputnik