https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776856029.html

День десятый: открытие гумкоридоров и новая дата переговоров Москвы и Киева

День десятый: открытие гумкоридоров и новая дата переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 05.03.2022

День десятый: открытие гумкоридоров и новая дата переговоров Москвы и Киева

На 10-й день спецоперации РФ на Украине российская сторона по договоренности с украинской объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T23:02

2022-03-05T23:02

2022-03-05T23:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На 10-й день спецоперации РФ на Украине российская сторона по договоренности с украинской объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи. Также стала известна предполагаемая дата третьего раунда переговоров России и Киева - это 7 марта.Гумкоридоры и эвакуация индийских студентовРежим тишины был введен в субботу для вывода мирных жителей Мариуполя и Волновахи на Украине по гуманитарным коридорам. Это стало возможно благодаря договоренности российской и украинской сторон о гумкоридорах и маршрутах вывода, сообщило Минобороны РФ.Советник главы офиса Зеленского после заявления МО РФ сообщил, что после открытия гумкоридора Мариуполь обеспечат продуктами и медикаментами. Однако глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жители Мариуполя не знают о гуманитарном коридоре и в ДНР прилагают усилия для того, чтобы жители получили информацию.Позже стало известно, что два автобуса с 36 жителями направились в субботу из Мариуполя в Саханку по гуманитарному коридору в сопровождении полиции ДНР. Городской совет Мариуполя утверждает, что эвакуация жителей будет проходить в несколько этапов и не за один день, чтобы выехать мог каждый желающий.Следующий этап - эвакуация из Сум, Харькова и Херсона. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о подготовке гуманитарных коридоров из Сум, Харькова и Херсона, также планируется эвакуация из пригородов Киева.Эвакуировать также удалось индийских студентов из Харькова, а также из города Сумы и поселка Песочина.Новый раунд переговоровВечером в субботу стала известная предполагаемая дата третьего раунда переговоров делегаций России и Киева на белорусско-украинской границе. Они могут пройти 7 марта, об этом заявил член российской делегации на переговорах, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Также он призвал не делать поспешных выводов по сообщениям о смерти одного из представителей украинской делегации Дениса Киреева, об убийстве которого ранее в пятницу написали украинские СМИ. По словам Слуцкого, данная информация может быть недостоверной.Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встретился на украинско-польской границе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, стороны провели "продуктивные" переговоры о будущих шагах.Он также заявил о возможности встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Турции, если перспектива переговоров будет содержательной. Ранее пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что турецкая сторона готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной.НАТО не закрывает небо, но посылает оружиеКулеба также раскритиковал НАТО за то, что в альянсе отказываются защищать украинское небо. Он заявил, что НАТО не такая, какой украинцы ее представляли, позиция альянса не вызывает уважения.В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, как страны НАТО и ЕС накачивали Киев вооружением еще до российской спецоперации. Среди поставок, к примеру, 2 тысячи тонн современного вооружения, боеприпасов и средств защиты. Лондон также передал Киеву свыше 2 тысяч противотанковых средств.Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему для Москвы неприемлемо вступление Украины в НАТО. Это позволило бы поддерживать Украину в случае военного конфликта: они проводят операцию в Донбассе, полезут и в Крым, заявил президент.Он также опроверг слухи о возможности введения в РФ военного положения и всеобщей мобилизации.Вечером в субботу Путин провел переговоры с премьером Израиля Нафтали Беннетом. После встречи с Путиным Беннет созвонился с Владимиром Зеленским. На воскресенье у Путина запланированы телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/gumkoridory-1776735507.html

https://ria.ru/20220305/demilitarizatsiya-1776766238.html

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776834409.html

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776846896.html

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Петр Попадюк

в мире, владимир зеленский, энтони блинкен, леонид слуцкий (политик), стамбул, киев, россия, мид украины, вооруженные силы рф, нато