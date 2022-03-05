https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776829222.html
ВС России уничтожили более 2100 объектов военной инфраструктуры Украины
ВС России уничтожили более 2100 объектов военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 05.03.2022
ВС России уничтожили более 2100 объектов военной инфраструктуры Украины
ВС РФ с начала спецоперации уничтожили более 2100 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:53
2022-03-05T19:53
2022-03-05T20:45
обострение ситуации в днр и лнр
украина
вооруженные силы рф
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776839528_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e9ee869f60b776db8552540e3f41976d.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили более 2100 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, в субботу ВС РФ продолжили нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. "Только за 5 марта уничтожены: пять радиолокационных станций, два зенитных ракетных комплекса ПВО "Бук М-1", - рассказал Конашенков журналистам."Всего за время операции поражено 2119 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 74 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил; 108 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 68 радиолокационных станций", - уточнил он.Также уничтожены, рассказал генерал, "69 самолетов на земле и 21 самолет в воздухе, 748 танков и других боевых бронированных машин, 76 реактивных систем залпового огня, 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 532 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 59 беспилотных летательных аппаратов".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/nastuplenie-1776824341.html
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776839528_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4a1715185bba8154686c933a44560823.jpg
Конашенков об уничтоженных объектах военной инфраструктуры на Украине
ЗА 5 МАРТА УНИЧТОЖЕНЫ 5 РЛС УКРАИНЫ, 2 ЗРК ПВО «БУК М-1», СРЕДСТВАМИ ПВО В РАЙОНЕ НЕЖИНА СБИТ 1 СУ-25 - МО РФ. ВСЕГО ЗА ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ПОРАЖЕНО 2119 ОБЪЕКТОВ ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ, В Т.Ч. 74 ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ И УЗЛА СВЯЗИ УКРАИНСКИХ ВС - МО РФ
2022-03-05T19:53
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы рф, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика
19:53 05.03.2022 (обновлено: 20:45 05.03.2022)
ВС России уничтожили более 2100 объектов военной инфраструктуры Украины
Минобороны: ВС уничтожили 2119 объектов военной инфраструктуры Украины с начала операции