https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776829222.html

ВС России уничтожили более 2100 объектов военной инфраструктуры Украины

ВС России уничтожили более 2100 объектов военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 05.03.2022

ВС России уничтожили более 2100 объектов военной инфраструктуры Украины

ВС РФ с начала спецоперации уничтожили более 2100 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:53

2022-03-05T19:53

2022-03-05T20:45

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили более 2100 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, в субботу ВС РФ продолжили нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. "Только за 5 марта уничтожены: пять радиолокационных станций, два зенитных ракетных комплекса ПВО "Бук М-1", - рассказал Конашенков журналистам."Всего за время операции поражено 2119 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 74 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил; 108 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 68 радиолокационных станций", - уточнил он.Также уничтожены, рассказал генерал, "69 самолетов на земле и 21 самолет в воздухе, 748 танков и других боевых бронированных машин, 76 реактивных систем залпового огня, 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 532 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 59 беспилотных летательных аппаратов".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/nastuplenie-1776824341.html

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Конашенков об уничтоженных объектах военной инфраструктуры на Украине ЗА 5 МАРТА УНИЧТОЖЕНЫ 5 РЛС УКРАИНЫ, 2 ЗРК ПВО «БУК М-1», СРЕДСТВАМИ ПВО В РАЙОНЕ НЕЖИНА СБИТ 1 СУ-25 - МО РФ. ВСЕГО ЗА ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ПОРАЖЕНО 2119 ОБЪЕКТОВ ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ, В Т.Ч. 74 ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ И УЗЛА СВЯЗИ УКРАИНСКИХ ВС - МО РФ 2022-03-05T19:53 true PT0M45S

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Петр Попадюк

украина, вооруженные силы рф, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика