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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776822989.html
В ДНР заявили, что 90 украинских военных сложили оружие с начала операции
В ДНР заявили, что 90 украинских военных сложили оружие с начала операции - РИА Новости, 05.03.2022
В ДНР заявили, что 90 украинских военных сложили оружие с начала операции
Народная милиция ДНР сообщила, что с начала спецоперации ВС России по демилитаризации Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР 90... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:20
2022-03-05T21:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
владимир путин
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала спецоперации ВС России по демилитаризации Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР 90 военнослужащих ВСУ .Как отмечает ведомство, "добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР 90 военнослужащих ВСУ". Шесть из них находятся в медицинском учреждении, им оказывается квалифицированная помощь.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
19:20 05.03.2022 (обновлено: 21:38 05.03.2022)
 
В ДНР заявили, что 90 украинских военных сложили оружие с начала операции

Народная милиция ДНР: 90 украинских военных сложили оружие с начала спецоперации

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольно сложившие оружие украинские военнослужащие
Добровольно сложившие оружие украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Добровольно сложившие оружие украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала спецоперации ВС России по демилитаризации Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР 90 военнослужащих ВСУ .
Как отмечает ведомство, "добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР 90 военнослужащих ВСУ". Шесть из них находятся в медицинском учреждении, им оказывается квалифицированная помощь.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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