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В ДНР заявили, что 90 украинских военных сложили оружие с начала операции

В ДНР заявили, что 90 украинских военных сложили оружие с начала операции - РИА Новости, 05.03.2022

В ДНР заявили, что 90 украинских военных сложили оружие с начала операции

Народная милиция ДНР сообщила, что с начала спецоперации ВС России по демилитаризации Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР 90... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:20

2022-03-05T19:20

2022-03-05T21:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

владимир путин

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала спецоперации ВС России по демилитаризации Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР 90 военнослужащих ВСУ .Как отмечает ведомство, "добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР 90 военнослужащих ВСУ". Шесть из них находятся в медицинском учреждении, им оказывается квалифицированная помощь.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия