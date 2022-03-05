https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776760991.html
Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым
Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым - РИА Новости, 05.03.2022
Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым
Президент РФ Владимир Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:57
2022-03-05T15:57
2022-03-05T16:05
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
в мире
украина
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым.Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время встречи ему задали вопрос о целях спецоперации на Украине."Я сказал об этом при начале операции и говорил до того, как было принято это решение. Тяжелое решение, без всяких сомнений", - сказал Путин, отвечая на вопрос.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776762348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, в мире, украина, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:57 05.03.2022 (обновлено: 16:05 05.03.2022)
Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым
Президент Путин назвал решение о спецоперации по демилитаризации Украины тяжелым