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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776760991.html
Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым
Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым - РИА Новости, 05.03.2022
Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым
Президент РФ Владимир Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:57
2022-03-05T16:05
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
в мире
украина
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым.Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время встречи ему задали вопрос о целях спецоперации на Украине."Я сказал об этом при начале операции и говорил до того, как было принято это решение. Тяжелое решение, без всяких сомнений", - сказал Путин, отвечая на вопрос.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
украина
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владимир путин, россия, в мире, украина, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:57 05.03.2022 (обновлено: 16:05 05.03.2022)
 
Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым

Президент Путин назвал решение о спецоперации по демилитаризации Украины тяжелым

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым.
Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время встречи ему задали вопрос о целях спецоперации на Украине.
"Я сказал об этом при начале операции и говорил до того, как было принято это решение. Тяжелое решение, без всяких сомнений", - сказал Путин, отвечая на вопрос.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 16:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле, заявил Путин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияВ миреУкраинаВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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