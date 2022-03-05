https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776760991.html

Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым

Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым - РИА Новости, 05.03.2022

Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым

Президент РФ Владимир Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:57

2022-03-05T15:57

2022-03-05T16:05

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

в мире

украина

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым.Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время встречи ему задали вопрос о целях спецоперации на Украине."Я сказал об этом при начале операции и говорил до того, как было принято это решение. Тяжелое решение, без всяких сомнений", - сказал Путин, отвечая на вопрос.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776762348.html

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украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, россия, в мире, украина, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр