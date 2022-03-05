https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776657747.html
Россия поразила на Украине 2037 военных объектов за время спецоперации
Россия поразила на Украине 2037 военных объектов за время спецоперации - РИА Новости, 05.03.2022
Россия поразила на Украине 2037 военных объектов за время спецоперации
С начала спецоперации уничтожены более 2000 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:02
2022-03-05T10:02
2022-03-05T10:09
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. С начала спецоперации уничтожены более 2000 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил; 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 61 радиолокационная станция", - сказал генерал."Уничтожены 66 самолетов на земле и 16 самолетов в воздухе, 708 танков и других боевых бронированных машин, 74 реактивных систем залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 505 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 56 беспилотных летательных аппаратов", - добавил Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:02 05.03.2022 (обновлено: 10:09 05.03.2022)
Россия поразила на Украине 2037 военных объектов за время спецоперации
Минобороны: Россия поразила на Украине 2037 военных объектов за время спецоперации