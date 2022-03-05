https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776657747.html

Россия поразила на Украине 2037 военных объектов за время спецоперации

Россия поразила на Украине 2037 военных объектов за время спецоперации - РИА Новости, 05.03.2022

Россия поразила на Украине 2037 военных объектов за время спецоперации

С начала спецоперации уничтожены более 2000 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:02

2022-03-05T10:02

2022-03-05T10:09

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774097761_0:807:2206:2048_1920x0_80_0_0_fa53edb4610cabc6d4bf2911e96d2341.jpg

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. С начала спецоперации уничтожены более 2000 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил; 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 61 радиолокационная станция", - сказал генерал."Уничтожены 66 самолетов на земле и 16 самолетов в воздухе, 708 танков и других боевых бронированных машин, 74 реактивных систем залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 505 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 56 беспилотных летательных аппаратов", - добавил Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)