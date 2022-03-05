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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/sparta-1776838908.html
Командир "Спарты" погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей
Командир "Спарты" погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей - РИА Новости, 05.03.2022
Командир "Спарты" погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей
Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из этого города,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T20:36
2022-03-05T22:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
широкино
луганская народная республика
вооруженные силы рф
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из этого города, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее российское Минобороны сообщило, что Россия с 10:00 мск объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и райцентра Волноваха к северу от него. Власти Мариуполя, в свою очередь, заявили, что эвакуация мирного населения переносится."Сегодня в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога, позывной Воха", — говорится в сообщении Пушилина в Telegram. По словам главы республики, разведчики "Спарты" прикрывали эвакуацию гражданских лиц, по ним противник открыл огонь."Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики — посмертно", — написал Пушилин.Владимир Жога родился в Донецке в 1993 году. В 2014-м с первых дней участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины. Командование "Спартой" принял в октябре 2016 года после гибели ее создателя Арсена Павлова, известного как Моторола. До этого был первым заместителем командира одного из наиболее известных и боеспособных подразделений ДНР. В частности, в 2014-2015 годах бойцы батальона "Спарта" участвовали в осаде и штурме Донецкого аэропорта, воевали у Широкино и под Дебальцево.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС России развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины, за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивает президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776834409.html
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широкино
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, широкино, луганская народная республика, вооруженные силы рф, денис пушилин, донецкая народная республика
20:36 05.03.2022 (обновлено: 22:07 05.03.2022)
 
Командир "Спарты" погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей

Глава ДНР Пушилин сообщил о гибели командира батальона "Спарта" Владимира Жоги

© Фото : страница Владимира Жоги во ВКонтактеКомандир батальона "Спарта" Владимир Жога
Командир батальона Спарта Владимир Жога - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Фото : страница Владимира Жоги во ВКонтакте
Командир батальона "Спарта" Владимир Жога
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из этого города, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее российское Минобороны сообщило, что Россия с 10:00 мск объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и райцентра Волноваха к северу от него. Власти Мариуполя, в свою очередь, заявили, что эвакуация мирного населения переносится.
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"Сегодня в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога, позывной Воха", — говорится в сообщении Пушилина в Telegram. По словам главы республики, разведчики "Спарты" прикрывали эвакуацию гражданских лиц, по ним противник открыл огонь.
"Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики — посмертно", — написал Пушилин.
Владимир Жога родился в Донецке в 1993 году. В 2014-м с первых дней участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины. Командование "Спартой" принял в октябре 2016 года после гибели ее создателя Арсена Павлова, известного как Моторола. До этого был первым заместителем командира одного из наиболее известных и боеспособных подразделений ДНР. В частности, в 2014-2015 годах бойцы батальона "Спарта" участвовали в осаде и штурме Донецкого аэропорта, воевали у Широкино и под Дебальцево.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС России развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины, за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивает президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияШирокиноЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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