https://ria.ru/20220305/sotrudnichestvo-1776663826.html

"Газпром гелий сервис" и Приамурье договорились о сотрудничестве

"Газпром гелий сервис" и Приамурье договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 05.03.2022

"Газпром гелий сервис" и Приамурье договорились о сотрудничестве

ООО "Газпром гелий сервис", правительство Амурской области и администрация города Белогорск заключили соглашение о взаимодействии в рамках реализации проекта по РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:31

2022-03-05T10:31

2022-03-05T10:32

амурская область

экономика

василий орлов (губернатор)

белогорск

амурская область

арктика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мар – РИА Новости. ООО "Газпром гелий сервис", правительство Амурской области и администрация города Белогорск заключили соглашение о взаимодействии в рамках реализации проекта по автономной газификации в Амурской области, сообщает правительство региона."Документ подписали генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш, губернатор Амурской области Василий Орлов и глава города Белогорск Станислав Мелюков. Совместная работа сторон направлена на создание инфраструктуры для обеспечения сжиженным природным газом жилищно-коммунальных объектов города Белогорск. Пилотным проектом станет котельная "Амурсельмаш", - говорится в сообщении.В рамках реализации инвестиционного проекта "Газпром гелий сервис" создаст комплекс сжижения природного газа (КСПГ) производительностью 1500 кг/час. Завершены инженерно-геодезические изыскания на площадке будущего производственного объекта в Свободненском районе, закончить строительство планируется в 2023 году.Комплекс сжижения природного газа в Амурской области – второй объект СПГ-инфраструктуры, который реализует "Газпром гелий сервис" на Дальнем Востоке."Инвестиционная деятельность "Газпром гелий сервис" направлена на развитие СПГ-инфраструктуры. Компания ведёт работу по созданию комплексных проектов сжижения природного газа и развитию логистики СПГ до потребителей. Для ПАО "Газпром" проект КСПГ в Амурской области является первым региональным проектом по автономной газификации", — отметила генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш, ее слова приводятся в сообщении.Орлов сообщил, что строительство КСПГ станет важной частью стратегии газификации региона."С его помощью мы можем говорить о переводе на экологичный вид топлива населенных пунктов, расположенных вдали от основной ветки газопровода. Понимая значимость проекта, инвестору будет оказана всесторонняя поддержка. В частности, сейчас совместно с КРДВ (Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики) прорабатывается возможность получения статуса резидента ТОР "Свободный". Предоставленные меры поддержки и налоговые льготы помогут в дальнейшем снизить стоимость продукции для конечного потребителя", - прокомментировал Орлов.

https://ria.ru/20220304/zhile-1776472906.html

https://ria.ru/20220301/ferma-1775810020.html

белогорск

амурская область

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, василий орлов (губернатор), белогорск, амурская область, арктика