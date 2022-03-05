10:31 05.03.2022 (обновлено: 10:32 05.03.2022)
"Газпром гелий сервис" и Приамурье договорились о сотрудничестве
"Газпром гелий сервис" и правительство Амурской области договорились о сотрудничестве
Благовещенск
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мар – РИА Новости. ООО "Газпром гелий сервис", правительство Амурской области и администрация города Белогорск заключили соглашение о взаимодействии в рамках реализации проекта по автономной газификации в Амурской области, сообщает правительство региона.
"Документ подписали генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш, губернатор Амурской области Василий Орлов и глава города Белогорск Станислав Мелюков. Совместная работа сторон направлена на создание инфраструктуры для обеспечения сжиженным природным газом жилищно-коммунальных объектов города Белогорск. Пилотным проектом станет котельная "Амурсельмаш", - говорится в сообщении.
В рамках реализации инвестиционного проекта "Газпром гелий сервис" создаст комплекс сжижения природного газа (КСПГ) производительностью 1500 кг/час. Завершены инженерно-геодезические изыскания на площадке будущего производственного объекта в Свободненском районе, закончить строительство планируется в 2023 году.
Комплекс сжижения природного газа в Амурской области – второй объект СПГ-инфраструктуры, который реализует "Газпром гелий сервис" на Дальнем Востоке.
"Инвестиционная деятельность "Газпром гелий сервис" направлена на развитие СПГ-инфраструктуры. Компания ведёт работу по созданию комплексных проектов сжижения природного газа и развитию логистики СПГ до потребителей. Для ПАО "Газпром" проект КСПГ в Амурской области является первым региональным проектом по автономной газификации", — отметила генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш, ее слова приводятся в сообщении.
Орлов сообщил, что строительство КСПГ станет важной частью стратегии газификации региона.
"С его помощью мы можем говорить о переводе на экологичный вид топлива населенных пунктов, расположенных вдали от основной ветки газопровода. Понимая значимость проекта, инвестору будет оказана всесторонняя поддержка. В частности, сейчас совместно с КРДВ (Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики) прорабатывается возможность получения статуса резидента ТОР "Свободный". Предоставленные меры поддержки и налоговые льготы помогут в дальнейшем снизить стоимость продукции для конечного потребителя", - прокомментировал Орлов.