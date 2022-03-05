Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/sobstvennost-1776765541.html
В Италии подтвердили арест собственности россиян, попавших под санкции ЕС
В Италии подтвердили арест собственности россиян, попавших под санкции ЕС - РИА Новости, 05.03.2022
В Италии подтвердили арест собственности россиян, попавших под санкции ЕС
Финансовая гвардия Италии подтвердила РИА Новости арест активов россиян, попавших под санкции Евросоюза в связи с операцией России по освобождению Донбасса на... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:10
2022-03-05T16:55
владимир соловьев (телеведущий)
сергей лавров
алишер усманов
лукка
донецкая народная республика
сбербанк россии
втб
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
РИМ, 5 мар - РИА Новости. Финансовая гвардия Италии подтвердила РИА Новости арест активов россиян, попавших под санкции Евросоюза в связи с операцией России по освобождению Донбасса на Украине.Ранее итальянские СМИ сообщили, что в Италии арестованы виллы, предположительно, бизнесмена Алишеру Усманову, телеведущего Владимира Соловьева и бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.В списке активов, поступивших в распоряжение агентства, пять позиций почти на 140 миллионов евро.Это вилла XVII века в тосканской провинции Лукка, принадлежащая бывшему депутату Госдумы Олегу Савченко. Ее стоимость составляет примерно 3 миллиона евро.Телеведущий Владимир Соловьев лишился недвижимости на озере Комо, которая оценивается в 8 миллионов евро.На Сардинии арестован комплекс недвижимого имущества Алишера Усманова на 17 миллионов евро.Также Фингвардия подтвердила арест двух яхт Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.Судно Мордашова, владельца "Северстали", конфисковано в порту города Империя. Стоимость Lady M оценивается в 65 миллионов евро.В Сан-Ремо силовое подразделение минфина наложило арест на яхту "Лена" стоимостью 50 миллионов евро, которая принадлежит основателю инвестфонда Volga Group Геннадию Тимченко.В пятницу вечером глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что власти страны начали накладывать аресты на имущество российских олигархов в стране общим объемом активов в 140 миллионов евро.Таким образом, сообщил представитель Фингвардии, нынешняя операция затронула все запланированные объекты.Ранее в пятницу отдел финансовой информации Банка Италии потребовал от банковских операторов страны в течение 30 дней отчитаться о мерах по заморозке активов российских лиц и структур, попавших под последние санкции Евросоюза в связи с операции России на Украине.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Говоря об уходящих из России иностранных компаниях, он заявил, что в будущем их место могут занять другие.Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776707706.html
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776750389.html
https://ria.ru/20220305/gaz-1776653895.html
лукка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир соловьев (телеведущий), сергей лавров, алишер усманов, лукка, донецкая народная республика, сбербанк россии, втб, госдума рф, россия, в мире
16:10 05.03.2022 (обновлено: 16:55 05.03.2022)
 
В Италии подтвердили арест собственности россиян, попавших под санкции ЕС

Финансовая гвардия Италии арестовала собственность Владимира Соловьева и Алишера Усманова

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип Евросоюза
Читать ria.ru в
РИМ, 5 мар - РИА Новости. Финансовая гвардия Италии подтвердила РИА Новости арест активов россиян, попавших под санкции Евросоюза в связи с операцией России по освобождению Донбасса на Украине.
Ранее итальянские СМИ сообщили, что в Италии арестованы виллы, предположительно, бизнесмена Алишеру Усманову, телеведущего Владимира Соловьева и бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.
В списке активов, поступивших в распоряжение агентства, пять позиций почти на 140 миллионов евро.
Это вилла XVII века в тосканской провинции Лукка, принадлежащая бывшему депутату Госдумы Олегу Савченко. Ее стоимость составляет примерно 3 миллиона евро.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 13:02
Санкции против России не означают ее изоляцию, заявил Песков
Телеведущий Владимир Соловьев лишился недвижимости на озере Комо, которая оценивается в 8 миллионов евро.
На Сардинии арестован комплекс недвижимого имущества Алишера Усманова на 17 миллионов евро.
Также Фингвардия подтвердила арест двух яхт Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.
Судно Мордашова, владельца "Северстали", конфисковано в порту города Империя. Стоимость Lady M оценивается в 65 миллионов евро.
В Сан-Ремо силовое подразделение минфина наложило арест на яхту "Лена" стоимостью 50 миллионов евро, которая принадлежит основателю инвестфонда Volga Group Геннадию Тимченко.
В пятницу вечером глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что власти страны начали накладывать аресты на имущество российских олигархов в стране общим объемом активов в 140 миллионов евро.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 15:17
Запад сам попросит о сотрудничестве через год санкций, заявил Лукашенко
Таким образом, сообщил представитель Фингвардии, нынешняя операция затронула все запланированные объекты.
Ранее в пятницу отдел финансовой информации Банка Италии потребовал от банковских операторов страны в течение 30 дней отчитаться о мерах по заморозке активов российских лиц и структур, попавших под последние санкции Евросоюза в связи с операции России на Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Говоря об уходящих из России иностранных компаниях, он заявил, что в будущем их место могут занять другие.
Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
Здание МИД Великобритании с подсветкой в цветах украинского флага - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 09:39
"Страдать будем мы": британцы возмутились антироссийскими санкциями
 
Владимир Соловьев (телеведущий)Сергей ЛавровАлишер УсмановЛуккаДонецкая Народная РеспубликаСбербанк РоссииВТБГосдума РФРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала