https://ria.ru/20220305/snaryad-1776633551.html

КНДР запустила неопознанный снаряд

КНДР запустила неопознанный снаряд - РИА Новости, 05.03.2022

КНДР запустила неопознанный снаряд

КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T02:56

2022-03-05T02:56

2022-03-05T12:35

в мире

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 5 мар — РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея."Северная Корея пустила в направлении Японского моря неизвестный снаряд", — сообщил комитет журналистам. Данные о скорости и дальности полета анализируются.Это уже девятое испытание вооружений КНДР в этом году. Пятого и 11 января КНДР испытала гиперзвуковые ракеты. Четырнадцатого января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. Семнадцатого и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности.Двадцать пятого января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. Тридцатого января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". Двадцать седьмого февраля состоялся пуск КНДР баллистической ракеты, который, как она потом заявила, прошел в рамках разработки разведывательного спутника.

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/kndr-1775956823.html

кндр (северная корея)

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Максим Горбачев

в мире, кндр (северная корея)