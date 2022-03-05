02:56 05.03.2022 (обновлено: 12:35 05.03.2022)
КНДР запустила неопознанный снаряд
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
СЕУЛ, 5 мар — РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
"Северная Корея пустила в направлении Японского моря неизвестный снаряд", — сообщил комитет журналистам. Данные о скорости и дальности полета анализируются.
Это уже девятое испытание вооружений КНДР в этом году. Пятого и 11 января КНДР испытала гиперзвуковые ракеты. Четырнадцатого января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. Семнадцатого и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности.
Двадцать пятого января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. Тридцатого января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". Двадцать седьмого февраля состоялся пуск КНДР баллистической ракеты, который, как она потом заявила, прошел в рамках разработки разведывательного спутника.