Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/snaryad-1776633551.html
КНДР запустила неопознанный снаряд
КНДР запустила неопознанный снаряд - РИА Новости, 05.03.2022
КНДР запустила неопознанный снаряд
КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T02:56
2022-03-05T12:35
в мире
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770174787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_755390d689f13c3e1ec92fd18bc413fa.jpg
СЕУЛ, 5 мар — РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея."Северная Корея пустила в направлении Японского моря неизвестный снаряд", — сообщил комитет журналистам. Данные о скорости и дальности полета анализируются.Это уже девятое испытание вооружений КНДР в этом году. Пятого и 11 января КНДР испытала гиперзвуковые ракеты. Четырнадцатого января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. Семнадцатого и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности.Двадцать пятого января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. Тридцатого января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". Двадцать седьмого февраля состоялся пуск КНДР баллистической ракеты, который, как она потом заявила, прошел в рамках разработки разведывательного спутника.
https://radiosputnik.ria.ru/20220302/kndr-1775956823.html
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770174787_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_d1175786bb5847c8154f6c75749d6842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея)
02:56 05.03.2022 (обновлено: 12:35 05.03.2022)
 
КНДР запустила неопознанный снаряд

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 5 мар — РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
"Северная Корея пустила в направлении Японского моря неизвестный снаряд", — сообщил комитет журналистам. Данные о скорости и дальности полета анализируются.
Это уже девятое испытание вооружений КНДР в этом году. Пятого и 11 января КНДР испытала гиперзвуковые ракеты. Четырнадцатого января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. Семнадцатого и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности.
Двадцать пятого января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. Тридцатого января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". Двадцать седьмого февраля состоялся пуск КНДР баллистической ракеты, который, как она потом заявила, прошел в рамках разработки разведывательного спутника.
Вид на гостиницу Рюгён в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 03:03В мире
Постпред КНДР при ООН указал на главную причину кризиса на Украине
 
В миреКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала