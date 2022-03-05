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СФ одобрил закон, освобождающий от НДС операции со слитками из драгметаллов
СФ одобрил закон, освобождающий от НДС операции со слитками из драгметаллов - РИА Новости, 05.03.2022
СФ одобрил закон, освобождающий от НДС операции со слитками из драгметаллов
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, по которому от НДС освобождаются операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T00:44
2022-03-05T00:44
экономика
россия
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, по которому от НДС освобождаются операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из банковских хранилищ. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.Сейчас приобретение гражданами драгметаллов (за исключением монет) облагается НДС (по ставке 20%), в том числе реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка. Действующая система налогообложения является основным препятствием для использования драгоценных металлов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики, считают парламентарии.По оценкам экспертов, потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15% от производства), говорится в сопроводительных документах.Также законом предлагается запретить применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли.
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экономика, россия
00:44 05.03.2022
 
СФ одобрил закон, освобождающий от НДС операции со слитками из драгметаллов

Совет Федерации одобрил закон, освобождающий от НДС операции со слитками из драгметаллов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМаркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Маркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Маркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, по которому от НДС освобождаются операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из банковских хранилищ. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.
Сейчас приобретение гражданами драгметаллов (за исключением монет) облагается НДС (по ставке 20%), в том числе реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка. Действующая система налогообложения является основным препятствием для использования драгоценных металлов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики, считают парламентарии.
По оценкам экспертов, потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15% от производства), говорится в сопроводительных документах.
Также законом предлагается запретить применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли.
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