https://ria.ru/20220305/slitki-1776627358.html
СФ одобрил закон, освобождающий от НДС операции со слитками из драгметаллов
СФ одобрил закон, освобождающий от НДС операции со слитками из драгметаллов - РИА Новости, 05.03.2022
СФ одобрил закон, освобождающий от НДС операции со слитками из драгметаллов
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, по которому от НДС освобождаются операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T00:44
2022-03-05T00:44
2022-03-05T00:44
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776126433_0:239:3216:2048_1920x0_80_0_0_8b84e1fe4f15511a7a61e9f4a0ef5bda.jpg
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, по которому от НДС освобождаются операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из банковских хранилищ. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.Сейчас приобретение гражданами драгметаллов (за исключением монет) облагается НДС (по ставке 20%), в том числе реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка. Действующая система налогообложения является основным препятствием для использования драгоценных металлов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики, считают парламентарии.По оценкам экспертов, потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15% от производства), говорится в сопроводительных документах.Также законом предлагается запретить применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли.
https://ria.ru/20220304/kurs-1776595319.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776126433_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_b60320b2a24929da9414dcd14351f393.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
СФ одобрил закон, освобождающий от НДС операции со слитками из драгметаллов
Совет Федерации одобрил закон, освобождающий от НДС операции со слитками из драгметаллов
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, по которому от НДС освобождаются операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из банковских хранилищ. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.
Сейчас приобретение гражданами драгметаллов (за исключением монет) облагается НДС (по ставке 20%), в том числе реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка. Действующая система налогообложения является основным препятствием для использования драгоценных металлов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики, считают парламентарии.
По оценкам экспертов, потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15% от производства), говорится в сопроводительных документах.
Также законом предлагается запретить применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли.