https://ria.ru/20220305/slitki-1776627358.html

СФ одобрил закон, освобождающий от НДС операции со слитками из драгметаллов

СФ одобрил закон, освобождающий от НДС операции со слитками из драгметаллов - РИА Новости, 05.03.2022

СФ одобрил закон, освобождающий от НДС операции со слитками из драгметаллов

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, по которому от НДС освобождаются операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T00:44

2022-03-05T00:44

2022-03-05T00:44

экономика

россия

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, по которому от НДС освобождаются операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из банковских хранилищ. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.Сейчас приобретение гражданами драгметаллов (за исключением монет) облагается НДС (по ставке 20%), в том числе реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка. Действующая система налогообложения является основным препятствием для использования драгоценных металлов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики, считают парламентарии.По оценкам экспертов, потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15% от производства), говорится в сопроводительных документах.Также законом предлагается запретить применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия