https://ria.ru/20220305/sklad-1776657278.html

Российские войска уничтожили склад боеприпасов в Житомире

Российские войска уничтожили склад боеприпасов в Житомире - РИА Новости, 05.03.2022

Российские войска уничтожили склад боеприпасов в Житомире

ВС РФ уничтожили склад ПТРК Javelin и NLAW на территории воинской части в Житомире, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:00

2022-03-05T10:00

2022-03-05T10:06

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

житомир

украина

javelin (птрк)

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВС РФ уничтожили склад ПТРК Javelin и NLAW на территории воинской части в Житомире, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомира, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW", - сказал Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/tishina-1776650987.html

житомир

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), житомир, украина, javelin (птрк), россия