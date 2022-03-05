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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/sklad-1776657278.html
Российские войска уничтожили склад боеприпасов в Житомире
Российские войска уничтожили склад боеприпасов в Житомире - РИА Новости, 05.03.2022
Российские войска уничтожили склад боеприпасов в Житомире
ВС РФ уничтожили склад ПТРК Javelin и NLAW на территории воинской части в Житомире, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:00
2022-03-05T10:06
обострение ситуации в днр и лнр
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житомир
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javelin (птрк)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВС РФ уничтожили склад ПТРК Javelin и NLAW на территории воинской части в Житомире, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомира, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW", - сказал Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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министерство обороны рф (минобороны рф), житомир, украина, javelin (птрк), россия
10:00 05.03.2022 (обновлено: 10:06 05.03.2022)
 
Российские войска уничтожили склад боеприпасов в Житомире

Российские войска уничтожили склад боеприпасов в Житомире, где хранились Javelin и NLOW

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Российские военнослужащие в колонне военной техники
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВС РФ уничтожили склад ПТРК Javelin и NLAW на территории воинской части в Житомире, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомира, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW", - сказал Конашенков.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Дорога под Волновахой - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 09:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия объявила режим тишины для ухода гражданских из Мариуполя и Волновахи
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЖитомирУкраинаJavelin (ПТРК)Россия
 
 
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