https://ria.ru/20220305/sklad-1776657278.html
Российские войска уничтожили склад боеприпасов в Житомире
Российские войска уничтожили склад боеприпасов в Житомире - РИА Новости, 05.03.2022
Российские войска уничтожили склад боеприпасов в Житомире
ВС РФ уничтожили склад ПТРК Javelin и NLAW на территории воинской части в Житомире, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:00
2022-03-05T10:00
2022-03-05T10:06
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
житомир
украина
javelin (птрк)
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВС РФ уничтожили склад ПТРК Javelin и NLAW на территории воинской части в Житомире, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомира, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW", - сказал Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), житомир, украина, javelin (птрк), россия
10:00 05.03.2022 (обновлено: 10:06 05.03.2022)
Российские войска уничтожили склад боеприпасов в Житомире
Российские войска уничтожили склад боеприпасов в Житомире, где хранились Javelin и NLOW