https://ria.ru/20220305/shtraf-1776831376.html

Регулятор в ФРГ наложил на RT штраф в 25 тысяч евро

Регулятор в ФРГ наложил на RT штраф в 25 тысяч евро - РИА Новости, 05.03.2022

Регулятор в ФРГ наложил на RT штраф в 25 тысяч евро

Регулятор в ФРГ наложил штраф в 25 тысяч евро на RT DE, он должен быть выплачен до 16 марта, говорится в заявлении на сайте ведомства. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T20:02

2022-03-05T20:02

2022-03-05T20:21

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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Регулятор в ФРГ наложил штраф в 25 тысяч евро на RT DE, он должен быть выплачен до 16 марта, говорится в заявлении на сайте ведомства."Первого марта 2022 года ведомство по делам СМИ Берлин-Бранденбург (mabb) пригрозило штрафом в размере обычной суммы в 25 тысяч евро и немедленно объявило, что он будет наложен, если RT DE Productions GmbH не прекратит производство и распространение телепрограммы RT DE к 4 марта", - говорится в заявлении."Поскольку прямая трансляция с RT DE по-прежнему доступна на различных веб-сайтах 5 марта 2022 года, mabb теперь назначит соответствующий штраф, который должен быть оплачен до 16 марта 2022 года. В то же время mabb пригрозит еще одной выплатой штрафа в размере 40 тысяч евро, если до 16 марта 2022 года не будет остановлена ​​трансляция телепрограммы RT DE", - отметил регулятор.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, Москва пойдет Берлину навстречу, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20220304/telegram-kanaly-1776524839.html

https://ria.ru/20220305/veschanie-1776798741.html

германия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, телеканал rt, rt deutsch, в мире