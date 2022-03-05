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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/shell-1776812804.html
Кулеба осудил Shell за покупку российской нефти
Кулеба осудил Shell за покупку российской нефти - РИА Новости, 05.03.2022
Кулеба осудил Shell за покупку российской нефти
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал британско-нидерландскую компанию Shell за покупку российской нефти, призвал транснациональные корпорации... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:34
2022-03-05T18:34
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
сша
россия
shell
сбербанк россии
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал британско-нидерландскую компанию Shell за покупку российской нефти, призвал транснациональные корпорации разорвать связи с РФ."Мне сказали, что вчера Shell тайно купила немного российской нефти. Один вопрос к Shell: разве российская нефть не пахнет для вас украинской кровью? Я призываю всех сознательных людей всего мира требовать от транснациональных компаний разрыва всех деловых связей с Россией", - написал Кулеба на своей странице в Twitter.Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, shell, сбербанк россии, втб
18:34 05.03.2022
 
Кулеба осудил Shell за покупку российской нефти

Глава МИД Украины Кулеба осудил Shell за покупку российской нефти

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗавод "Шелл"
Завод Шелл - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Завод "Шелл" . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал британско-нидерландскую компанию Shell за покупку российской нефти, призвал транснациональные корпорации разорвать связи с РФ.
"Мне сказали, что вчера Shell тайно купила немного российской нефти. Один вопрос к Shell: разве российская нефть не пахнет для вас украинской кровью? Я призываю всех сознательных людей всего мира требовать от транснациональных компаний разрыва всех деловых связей с Россией", - написал Кулеба на своей странице в Twitter.
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Рада призвала ЕС и США запретить торговые операции с Россией и Белоруссией
Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Здание МИД Великобритании с подсветкой в цветах украинского флага - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 09:39
"Страдать будем мы": британцы возмутились антироссийскими санкциями
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияShellСбербанк РоссииВТБ
 
 
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