https://ria.ru/20220305/shell-1776812804.html

Кулеба осудил Shell за покупку российской нефти

Кулеба осудил Shell за покупку российской нефти - РИА Новости, 05.03.2022

Кулеба осудил Shell за покупку российской нефти

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал британско-нидерландскую компанию Shell за покупку российской нефти, призвал транснациональные корпорации... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T18:34

2022-03-05T18:34

2022-03-05T18:34

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

сша

россия

shell

сбербанк россии

втб

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал британско-нидерландскую компанию Shell за покупку российской нефти, призвал транснациональные корпорации разорвать связи с РФ."Мне сказали, что вчера Shell тайно купила немного российской нефти. Один вопрос к Shell: разве российская нефть не пахнет для вас украинской кровью? Я призываю всех сознательных людей всего мира требовать от транснациональных компаний разрыва всех деловых связей с Россией", - написал Кулеба на своей странице в Twitter.Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220304/torgovlya-1776518912.html

https://ria.ru/20220305/gaz-1776653895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, shell, сбербанк россии, втб