https://ria.ru/20220305/semya-1776789094.html
Путин рассказал о создании в России единой системы поддержки семей
Путин рассказал о создании в России единой системы поддержки семей - РИА Новости, 05.03.2022
Путин рассказал о создании в России единой системы поддержки семей
В России создадут единую систему поддержки будущих мам и семей с детьми до 18 лет, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:13
2022-03-05T17:13
2022-03-05T20:03
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В России создадут единую систему поддержки будущих мам и семей с детьми до 18 лет, заявил Владимир Путин."У нас <…> планы выработаны на этом пути, прямо с утра мы с правительством это обсуждали, с социальным блоком и Минфином <…>. Меры соответствующие готовятся, в ближайшее время скажу о том, какие следующие шаги в выстраивании этой стройной системы мы сделали", — заверил президент.По его словам, поддержка будет оказываться в период от беременности и до совершеннолетия ребенка. О конкретных шагах глава государства пообещал сообщить в ближайшее время.Он отметил, что в России создана система поддержки семей с детьми, но не во всех регионах она действует для семей с детьми до 18 лет."Есть пособия от нуля до полутора лет, от полутора до трех, от трех до семи лет. Будущим мамам, беременным женщинам, находящимся в непростой финансовой ситуации, тоже оказывается поддержка и <…> неполным семьям с детьми, где только один родитель. У нас задача стоит выработать единую систему", — добавил Путин.Также он отметил, что для детей в возрасте от восьми до 18 лет нет федеральных пособий.
https://ria.ru/20220222/vyplata-1774473844.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, россия
17:13 05.03.2022 (обновлено: 20:03 05.03.2022)
Путин рассказал о создании в России единой системы поддержки семей
Путин рассказал о создании в России единой системы поддержки семей с детьми до 18 лет
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В России создадут единую систему поддержки будущих мам и семей с детьми до 18 лет, заявил Владимир Путин.
"У нас <…> планы выработаны на этом пути, прямо с утра мы с правительством это обсуждали, с социальным блоком и Минфином
<…>. Меры соответствующие готовятся, в ближайшее время скажу о том, какие следующие шаги в выстраивании этой стройной системы мы сделали", — заверил президент.
По его словам, поддержка будет оказываться в период от беременности и до совершеннолетия ребенка. О конкретных шагах глава государства пообещал сообщить в ближайшее время.
Он отметил, что в России
создана система поддержки семей с детьми, но не во всех регионах она действует для семей с детьми до 18 лет.
"Есть пособия от нуля до полутора лет, от полутора до трех, от трех до семи лет. Будущим мамам, беременным женщинам, находящимся в непростой финансовой ситуации, тоже оказывается поддержка и <…> неполным семьям с детьми, где только один родитель. У нас задача стоит выработать единую систему", — добавил Путин.
Также он отметил, что для детей в возрасте от восьми до 18 лет нет федеральных пособий.