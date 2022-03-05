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Путин рассказал о создании в России единой системы поддержки семей
Путин рассказал о создании в России единой системы поддержки семей - РИА Новости, 05.03.2022
Путин рассказал о создании в России единой системы поддержки семей
В России создадут единую систему поддержки будущих мам и семей с детьми до 18 лет, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:13
2022-03-05T20:03
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В России создадут единую систему поддержки будущих мам и семей с детьми до 18 лет, заявил Владимир Путин."У нас &lt;…&gt; планы выработаны на этом пути, прямо с утра мы с правительством это обсуждали, с социальным блоком и Минфином &lt;…&gt;. Меры соответствующие готовятся, в ближайшее время скажу о том, какие следующие шаги в выстраивании этой стройной системы мы сделали", — заверил президент.По его словам, поддержка будет оказываться в период от беременности и до совершеннолетия ребенка. О конкретных шагах глава государства пообещал сообщить в ближайшее время.Он отметил, что в России создана система поддержки семей с детьми, но не во всех регионах она действует для семей с детьми до 18 лет."Есть пособия от нуля до полутора лет, от полутора до трех, от трех до семи лет. Будущим мамам, беременным женщинам, находящимся в непростой финансовой ситуации, тоже оказывается поддержка и &lt;…&gt; неполным семьям с детьми, где только один родитель. У нас задача стоит выработать единую систему", — добавил Путин.Также он отметил, что для детей в возрасте от восьми до 18 лет нет федеральных пособий.
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общество, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, россия
17:13 05.03.2022 (обновлено: 20:03 05.03.2022)
 
Путин рассказал о создании в России единой системы поддержки семей

Путин рассказал о создании в России единой системы поддержки семей с детьми до 18 лет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина с детской коляской в парке
Женщина с детской коляской в парке - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина с детской коляской в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В России создадут единую систему поддержки будущих мам и семей с детьми до 18 лет, заявил Владимир Путин.
"У нас <…> планы выработаны на этом пути, прямо с утра мы с правительством это обсуждали, с социальным блоком и Минфином <…>. Меры соответствующие готовятся, в ближайшее время скажу о том, какие следующие шаги в выстраивании этой стройной системы мы сделали", — заверил президент.
По его словам, поддержка будет оказываться в период от беременности и до совершеннолетия ребенка. О конкретных шагах глава государства пообещал сообщить в ближайшее время.
Он отметил, что в России создана система поддержки семей с детьми, но не во всех регионах она действует для семей с детьми до 18 лет.
"Есть пособия от нуля до полутора лет, от полутора до трех, от трех до семи лет. Будущим мамам, беременным женщинам, находящимся в непростой финансовой ситуации, тоже оказывается поддержка и <…> неполным семьям с детьми, где только один родитель. У нас задача стоит выработать единую систему", — добавил Путин.
Также он отметил, что для детей в возрасте от восьми до 18 лет нет федеральных пособий.
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ОбществоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинРоссия
 
 
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