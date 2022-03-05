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Источник: СБУ и разведка Турции обсудили рекрутирование боевиков из Сирии
Источник: СБУ и разведка Турции обсудили рекрутирование боевиков из Сирии - РИА Новости, 05.03.2022
Источник: СБУ и разведка Турции обсудили рекрутирование боевиков из Сирии
Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с офицерами национальной разведывательной организации Турции посетили север Сирии, на состоявшихся там встречах с... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:12
2022-03-05T17:25
турция
сирия
украина
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с офицерами национальной разведывательной организации Турции посетили север Сирии, на состоявшихся там встречах с протурецкими формированиями обсуждалась возможность рекрутирования боевиков в ряды территориальной обороны Украины, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник.По его словам, 4 февраля "группа из трех сотрудников Службы безопасности Украины в сопровождении офицеров национальной разведывательной организации Турции совершила поездку в подконтрольные Турции районы на севере Сирии, в том числе в населенные пункты Африн и Азаз"."Они посетили базу вооруженной группировки "Харакят Саурин" (входит в состав "Сирийской национальной армии"), где встретились с командирами ряда протурецких формирований ("Фиркят Султан Мурад", "Лива Аль-Муаттасим"), а также лагеря НВФ", - заявил источник."В ходе этих контактов обсуждалась возможность рекрутирования боевиков в ряды сил территориальной обороны Украины. Была достигнута договоренность об организации серии секретных встреч с "заинтересованными лицами", - добавил собеседник агентства.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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турция, сирия, украина, в мире
17:12 05.03.2022 (обновлено: 17:25 05.03.2022)
 
Источник: СБУ и разведка Турции обсудили рекрутирование боевиков из Сирии

СБУ и офицеры разведки Турции обсудили рекрутирование боевиков из Сирии на Украину

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкТурецкий пост наблюдения на границе с Сирией
Турецкий пост наблюдения на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Турецкий пост наблюдения на границе с Сирией
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с офицерами национальной разведывательной организации Турции посетили север Сирии, на состоявшихся там встречах с протурецкими формированиями обсуждалась возможность рекрутирования боевиков в ряды территориальной обороны Украины, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник.
По его словам, 4 февраля "группа из трех сотрудников Службы безопасности Украины в сопровождении офицеров национальной разведывательной организации Турции совершила поездку в подконтрольные Турции районы на севере Сирии, в том числе в населенные пункты Африн и Азаз".
"Они посетили базу вооруженной группировки "Харакят Саурин" (входит в состав "Сирийской национальной армии"), где встретились с командирами ряда протурецких формирований ("Фиркят Султан Мурад", "Лива Аль-Муаттасим"), а также лагеря НВФ", - заявил источник.
"В ходе этих контактов обсуждалась возможность рекрутирования боевиков в ряды сил территориальной обороны Украины. Была достигнута договоренность об организации серии секретных встреч с "заинтересованными лицами", - добавил собеседник агентства.
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