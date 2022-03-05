https://ria.ru/20220305/sbu-1776789771.html
Источник: СБУ и разведка Турции обсудили рекрутирование боевиков из Сирии
Источник: СБУ и разведка Турции обсудили рекрутирование боевиков из Сирии - РИА Новости, 05.03.2022
Источник: СБУ и разведка Турции обсудили рекрутирование боевиков из Сирии
Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с офицерами национальной разведывательной организации Турции посетили север Сирии, на состоявшихся там встречах с... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:12
2022-03-05T17:12
2022-03-05T17:25
турция
сирия
украина
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с офицерами национальной разведывательной организации Турции посетили север Сирии, на состоявшихся там встречах с протурецкими формированиями обсуждалась возможность рекрутирования боевиков в ряды территориальной обороны Украины, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник.По его словам, 4 февраля "группа из трех сотрудников Службы безопасности Украины в сопровождении офицеров национальной разведывательной организации Турции совершила поездку в подконтрольные Турции районы на севере Сирии, в том числе в населенные пункты Африн и Азаз"."Они посетили базу вооруженной группировки "Харакят Саурин" (входит в состав "Сирийской национальной армии"), где встретились с командирами ряда протурецких формирований ("Фиркят Султан Мурад", "Лива Аль-Муаттасим"), а также лагеря НВФ", - заявил источник."В ходе этих контактов обсуждалась возможность рекрутирования боевиков в ряды сил территориальной обороны Украины. Была достигнута договоренность об организации серии секретных встреч с "заинтересованными лицами", - добавил собеседник агентства.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сирия, украина, в мире
17:12 05.03.2022 (обновлено: 17:25 05.03.2022)
Источник: СБУ и разведка Турции обсудили рекрутирование боевиков из Сирии
СБУ и офицеры разведки Турции обсудили рекрутирование боевиков из Сирии на Украину
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с офицерами национальной разведывательной организации Турции посетили север Сирии, на состоявшихся там встречах с протурецкими формированиями обсуждалась возможность рекрутирования боевиков в ряды территориальной обороны Украины, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник.
По его словам, 4 февраля "группа из трех сотрудников Службы безопасности Украины
в сопровождении офицеров национальной разведывательной организации Турции
совершила поездку в подконтрольные Турции районы на севере Сирии
, в том числе в населенные пункты Африн
и Азаз".
"Они посетили базу вооруженной группировки "Харакят Саурин" (входит в состав "Сирийской национальной армии"), где встретились с командирами ряда протурецких формирований ("Фиркят Султан Мурад", "Лива Аль-Муаттасим"), а также лагеря НВФ", - заявил источник.
"В ходе этих контактов обсуждалась возможность рекрутирования боевиков в ряды сил территориальной обороны Украины. Была достигнута договоренность об организации серии секретных встреч с "заинтересованными лицами", - добавил собеседник агентства.