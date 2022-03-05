https://ria.ru/20220305/sbu-1776789771.html

Источник: СБУ и разведка Турции обсудили рекрутирование боевиков из Сирии

Источник: СБУ и разведка Турции обсудили рекрутирование боевиков из Сирии - РИА Новости, 05.03.2022

Источник: СБУ и разведка Турции обсудили рекрутирование боевиков из Сирии

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с офицерами национальной разведывательной организации Турции посетили север Сирии, на состоявшихся там встречах с... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:12

2022-03-05T17:12

2022-03-05T17:25

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с офицерами национальной разведывательной организации Турции посетили север Сирии, на состоявшихся там встречах с протурецкими формированиями обсуждалась возможность рекрутирования боевиков в ряды территориальной обороны Украины, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник.По его словам, 4 февраля "группа из трех сотрудников Службы безопасности Украины в сопровождении офицеров национальной разведывательной организации Турции совершила поездку в подконтрольные Турции районы на севере Сирии, в том числе в населенные пункты Африн и Азаз"."Они посетили базу вооруженной группировки "Харакят Саурин" (входит в состав "Сирийской национальной армии"), где встретились с командирами ряда протурецких формирований ("Фиркят Султан Мурад", "Лива Аль-Муаттасим"), а также лагеря НВФ", - заявил источник."В ходе этих контактов обсуждалась возможность рекрутирования боевиков в ряды сил территориальной обороны Украины. Была достигнута договоренность об организации серии секретных встреч с "заинтересованными лицами", - добавил собеседник агентства.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

турция, сирия, украина, в мире