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ЦБ рассматривает увеличение лимита операции в СБП
ЦБ рассматривает увеличение лимита операции в СБП - РИА Новости, 05.03.2022
ЦБ рассматривает увеличение лимита операции в СБП
Банк России изучает возможность увеличить максимальный размер одной операции, совершаемой через систему быстрых платежей (СБП) до 1 миллиона рублей с нынешних... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:57
2022-03-05T09:57
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
система быстрых платежей (сбп)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Банк России изучает возможность увеличить максимальный размер одной операции, совершаемой через систему быстрых платежей (СБП) до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора."Мы рассматриваем возможность увеличить максимальный размер одной операции в СБП с нынешних 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Это позволит гражданам совершать мгновенные платежи и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы", - сказали в пресс-службе.Увеличение лимита также позволит торгово-сервисным предприятиям сократить издержки: комиссии за прием оплаты через СБП в 2,5-3 раза ниже эквайринговых, добавили в ЦБ.Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.
https://ria.ru/20220302/sbp-1776064991.html
https://ria.ru/20220302/sistema-1776049964.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп)
09:57 05.03.2022
 
ЦБ рассматривает увеличение лимита операции в СБП

ЦБ рассматривает увеличение лимита операции в СБП с 600 тысяч до миллиона рублей

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Банк России изучает возможность увеличить максимальный размер одной операции, совершаемой через систему быстрых платежей (СБП) до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Мы рассматриваем возможность увеличить максимальный размер одной операции в СБП с нынешних 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Это позволит гражданам совершать мгновенные платежи и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы", - сказали в пресс-службе.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 15:32
Правительство продлит компенсации малому бизнесу за использование СБП
Увеличение лимита также позволит торгово-сервисным предприятиям сократить издержки: комиссии за прием оплаты через СБП в 2,5-3 раза ниже эквайринговых, добавили в ЦБ.
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:35
Мишустин назвал СБП надежной заменой для международных платежных систем
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Система быстрых платежей (СБП)
 
 
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