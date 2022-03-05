https://ria.ru/20220305/sbp-1776656607.html

ЦБ рассматривает увеличение лимита операции в СБП

ЦБ рассматривает увеличение лимита операции в СБП - РИА Новости, 05.03.2022

ЦБ рассматривает увеличение лимита операции в СБП

Банк России изучает возможность увеличить максимальный размер одной операции, совершаемой через систему быстрых платежей (СБП) до 1 миллиона рублей с нынешних... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:57

2022-03-05T09:57

2022-03-05T09:57

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

система быстрых платежей (сбп)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Банк России изучает возможность увеличить максимальный размер одной операции, совершаемой через систему быстрых платежей (СБП) до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора."Мы рассматриваем возможность увеличить максимальный размер одной операции в СБП с нынешних 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Это позволит гражданам совершать мгновенные платежи и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы", - сказали в пресс-службе.Увеличение лимита также позволит торгово-сервисным предприятиям сократить издержки: комиссии за прием оплаты через СБП в 2,5-3 раза ниже эквайринговых, добавили в ЦБ.Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

https://ria.ru/20220302/sbp-1776064991.html

https://ria.ru/20220302/sistema-1776049964.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп)