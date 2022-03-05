https://ria.ru/20220305/sbory-1776768103.html

Россия не будет задействовать в операции на Украине призываемых на сборы

Россия не будет задействовать в операции на Украине призываемых на сборы - РИА Новости, 05.03.2022

Россия не будет задействовать в операции на Украине призываемых на сборы

Россия не планирует задействовать в спецоперации на Украине тех, кого привлекают на сборы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:16

2022-03-05T16:16

2022-03-05T16:27

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

общество

вооруженные силы рф

владимир путин

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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Россия не планирует задействовать в спецоперации на Украине тех, кого привлекают на сборы, заявил президент РФ Владимир Путин."То же самое касается и тех, кого призывают на сборы - нет, мы не планируем этого делать и в отношении этой категории. Их регулярно на сборы призывают. До и после будут призывать. Но и эту категорию мы призывать не собираемся и участвовать в конфликте этом, в этой операции они не будут", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

https://ria.ru/20220303/donbass-1776320911.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, общество, вооруженные силы рф, владимир путин