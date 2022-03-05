https://ria.ru/20220305/sbory-1776768103.html
Россия не будет задействовать в операции на Украине призываемых на сборы
Россия не будет задействовать в операции на Украине призываемых на сборы - РИА Новости, 05.03.2022
Россия не будет задействовать в операции на Украине призываемых на сборы
Россия не планирует задействовать в спецоперации на Украине тех, кого привлекают на сборы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:16
2022-03-05T16:16
2022-03-05T16:27
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
общество
вооруженные силы рф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730000304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dde533c020d83d7c21ea96f878e482a0.jpg
ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Россия не планирует задействовать в спецоперации на Украине тех, кого привлекают на сборы, заявил президент РФ Владимир Путин."То же самое касается и тех, кого призывают на сборы - нет, мы не планируем этого делать и в отношении этой категории. Их регулярно на сборы призывают. До и после будут призывать. Но и эту категорию мы призывать не собираемся и участвовать в конфликте этом, в этой операции они не будут", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
https://ria.ru/20220303/donbass-1776320911.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730000304_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59b5093ba2ccb1d5a1c2d724bca92783.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, общество, вооруженные силы рф, владимир путин
16:16 05.03.2022 (обновлено: 16:27 05.03.2022)
Россия не будет задействовать в операции на Украине призываемых на сборы
Президент Путин: Россия не будет задействовать в операции на Украине призываемых на сборы