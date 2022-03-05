Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/sbory-1776768103.html
Россия не будет задействовать в операции на Украине призываемых на сборы
Россия не будет задействовать в операции на Украине призываемых на сборы - РИА Новости, 05.03.2022
Россия не будет задействовать в операции на Украине призываемых на сборы
Россия не планирует задействовать в спецоперации на Украине тех, кого привлекают на сборы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:16
2022-03-05T16:27
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
общество
вооруженные силы рф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730000304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dde533c020d83d7c21ea96f878e482a0.jpg
ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Россия не планирует задействовать в спецоперации на Украине тех, кого привлекают на сборы, заявил президент РФ Владимир Путин."То же самое касается и тех, кого призывают на сборы - нет, мы не планируем этого делать и в отношении этой категории. Их регулярно на сборы призывают. До и после будут призывать. Но и эту категорию мы призывать не собираемся и участвовать в конфликте этом, в этой операции они не будут", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
https://ria.ru/20220303/donbass-1776320911.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730000304_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59b5093ba2ccb1d5a1c2d724bca92783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, общество, вооруженные силы рф, владимир путин
16:16 05.03.2022 (обновлено: 16:27 05.03.2022)
 
Россия не будет задействовать в операции на Украине призываемых на сборы

Президент Путин: Россия не будет задействовать в операции на Украине призываемых на сборы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий запаса, призванный для прохождения военных сборов в Новосибирске
Военнослужащий запаса, призванный для прохождения военных сборов в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий запаса, призванный для прохождения военных сборов в Новосибирске
Читать ria.ru в
ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Россия не планирует задействовать в спецоперации на Украине тех, кого привлекают на сборы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"То же самое касается и тех, кого призывают на сборы - нет, мы не планируем этого делать и в отношении этой категории. Их регулярно на сборы призывают. До и после будут призывать. Но и эту категорию мы призывать не собираемся и участвовать в конфликте этом, в этой операции они не будут", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Госдуме предложили отправлять в Донбасс участников незаконных акций
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРОбществоВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала