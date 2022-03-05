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Путин поручил правительству составить список стран, которые ввели санкции
Путин поручил правительству составить список стран, которые ввели санкции - РИА Новости, 05.03.2022
Путин поручил правительству составить список стран, которые ввели санкции
Президент России Владимир Путин поручил правительству за два дня составить список стран, которые ввели против РФ, компаний, организаций и физлиц санкции,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T23:35
2022-03-05T23:38
экономика
россия
владимир путин
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству за два дня составить список стран, которые ввели против РФ, компаний, организаций и физлиц санкции, следует из указа главы государства."Правительству Российской Федерации в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", - говорится в сообщении.Президент установил данным указом временный порядок осуществления Россией, регионами, муниципальными образованиями и резидентами выплат иностранным кредиторам, связанным со странами, которые ввели против РФ санкции."Установить временный порядок исполнения Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, резидентами (далее также - должники) обязательств по кредитам и займам, финансовым инструментам перед иностранными кредиторами, являющимися иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации" российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация) или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (далее - иностранные кредиторы)", - говорится в документе.Данный порядок распространяется на обязательства от 10 миллионов рублей в месяц или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на 1-е число каждого месяца.
https://ria.ru/20220305/mishustin-1776797194.html
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экономика, россия, владимир путин, санкции, санкции в отношении россии
23:35 05.03.2022 (обновлено: 23:38 05.03.2022)
 
Путин поручил правительству составить список стран, которые ввели санкции

Путин поручил правительству за два дня составить список стран, которые ввели санкции

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству за два дня составить список стран, которые ввели против РФ, компаний, организаций и физлиц санкции, следует из указа главы государства.
"Правительству Российской Федерации в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", - говорится в сообщении.
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Президент установил данным указом временный порядок осуществления Россией, регионами, муниципальными образованиями и резидентами выплат иностранным кредиторам, связанным со странами, которые ввели против РФ санкции.
"Установить временный порядок исполнения Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, резидентами (далее также - должники) обязательств по кредитам и займам, финансовым инструментам перед иностранными кредиторами, являющимися иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации" российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация) или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (далее - иностранные кредиторы)", - говорится в документе.
Данный порядок распространяется на обязательства от 10 миллионов рублей в месяц или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на 1-е число каждого месяца.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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