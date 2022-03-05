https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776802693.html
В Турции заявили, что не планируют вводить санкции против России
В Турции заявили, что не планируют вводить санкции против России - РИА Новости, 05.03.2022
В Турции заявили, что не планируют вводить санкции против России
Турция не собирается вводить санкции против России, поскольку не хочет становиться стороной конфликта, заявил официальный представитель президента Турции... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:54
2022-03-05T17:54
2022-03-05T20:00
россия
турция
украина
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 5 мар — РИА Новости. Турция не собирается вводить санкции против России, поскольку не хочет становиться стороной конфликта, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."На данный момент у нас нет плана санкций (против России. — Прим. ред.). <…> Прежде всего, конечно, мы не хотим, чтобы нас выдвинули на позицию стороны в этой войне. Мы, конечно, не хотим, чтобы наша экономика пострадала от этого", — приводит слова Калына телеканал NTV.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.
https://ria.ru/20220305/vstrecha-1776723711.html
https://ria.ru/20220305/sbu-1776789771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии
17:54 05.03.2022 (обновлено: 20:00 05.03.2022)
В Турции заявили, что не планируют вводить санкции против России
Представитель Эрдогана Калын заявил, что Турция не планирует вводить санкции против России