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https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776797602.html
МИД примет жесткие меры против Лондона из-за его санкционной истерии
МИД примет жесткие меры против Лондона из-за его санкционной истерии - РИА Новости, 05.03.2022
МИД примет жесткие меры против Лондона из-за его санкционной истерии
Москва примет пропорционально жесткие ответные меры в адрес Лондона из-за его санкционной истерии, России не оставили выбора, заявил МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:37
2022-03-05T18:41
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
великобритания
мария захарова
лондон
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва примет пропорционально жесткие ответные меры в адрес Лондона из-за его санкционной истерии, России не оставили выбора, заявил МИД РФ."Санкционная истерия, в которой одну из ведущих, если не главную роль играет Лондон, не оставляет нам иного выбора, кроме как принять ответные пропорциональные жесткие меры", - говорится в заявлении."Их результатом, несомненно, станет подрыв британских интересов в России. Впрочем, сам Лондон за последние дни сделал для этого достаточно", - отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776787934.html
россия
великобритания
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, великобритания, мария захарова, лондон, санкции в отношении россии
17:37 05.03.2022 (обновлено: 18:41 05.03.2022)
 
МИД примет жесткие меры против Лондона из-за его санкционной истерии

Захарова: Москва примет ответные жесткие меры против Лондона из-за его санкционной истерии

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва примет пропорционально жесткие ответные меры в адрес Лондона из-за его санкционной истерии, России не оставили выбора, заявил МИД РФ.
"Санкционная истерия, в которой одну из ведущих, если не главную роль играет Лондон, не оставляет нам иного выбора, кроме как принять ответные пропорциональные жесткие меры", - говорится в заявлении.
"Их результатом, несомненно, станет подрыв британских интересов в России. Впрочем, сам Лондон за последние дни сделал для этого достаточно", - отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 17:03
Путин: в санкции внесли нужные России материалы, но она сама изобрела их
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ миреВеликобританияМария ЗахароваЛондонСанкции в отношении России
 
 
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