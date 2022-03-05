https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776797602.html

МИД примет жесткие меры против Лондона из-за его санкционной истерии

МИД примет жесткие меры против Лондона из-за его санкционной истерии - РИА Новости, 05.03.2022

МИД примет жесткие меры против Лондона из-за его санкционной истерии

Москва примет пропорционально жесткие ответные меры в адрес Лондона из-за его санкционной истерии, России не оставили выбора, заявил МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:37

2022-03-05T17:37

2022-03-05T18:41

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

в мире

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мария захарова

лондон

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва примет пропорционально жесткие ответные меры в адрес Лондона из-за его санкционной истерии, России не оставили выбора, заявил МИД РФ."Санкционная истерия, в которой одну из ведущих, если не главную роль играет Лондон, не оставляет нам иного выбора, кроме как принять ответные пропорциональные жесткие меры", - говорится в заявлении."Их результатом, несомненно, станет подрыв британских интересов в России. Впрочем, сам Лондон за последние дни сделал для этого достаточно", - отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776787934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, великобритания, мария захарова, лондон, санкции в отношении россии