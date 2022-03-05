https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776787934.html
Путин: в санкции внесли нужные России материалы, но она сама изобрела их
Путин: в санкции внесли нужные России материалы, но она сама изобрела их - РИА Новости, 05.03.2022
Путин: в санкции внесли нужные России материалы, но она сама изобрела их
Западные страны, в том числе США, несколько лет назад внесли необходимое для авиастроения России оборудование в санкционные списки, так как посчитало его... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:03
2022-03-05T17:03
2022-03-05T17:03
технологии
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Западные страны, в том числе США, несколько лет назад внесли необходимое для авиастроения России оборудование в санкционные списки, так как посчитало его относящимся и к оборонной промышленности, однако Россия смогла изобрести его самостоятельно, хотя график сдвинулся на год-полтора, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женским летным составом российских авиакомпаний."В предыдущие несколько лет наши конкуренты, в том числе американские, вели себя крайне непорядочно: взяли и внесли некоторые материалы, которые не имеют никакого отношения к оборонной промышленности, под предлогом того, что они двойного назначения - никакого двойного назначения там нет - взяли некоторые материалы внесли в санкционные списки", - сказал Путин, объясняя историю с созданием российского самолета МС-21."Почему? Потому что у них появлялся свой продукт, свои самолеты, явно уступающие МС-21 по конкуренции. Мы сделали то, чего они пытались нас лишить, мы сами изобрели эти материалы и они даже лучше иностранного производства", - объяснил президент.Он добавил, что "к сожалению, произошла сдвижка вправо, как говорят, по графику, то есть позднее все у нас начало появляться, где-то на год-полтора". "Но мы сделали это. Мы сделаем также и по другим направлениям", - заверил глава государства."У нас знаете, как говорят? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится - это точно про нас: когда нас обстоятельства заставляют нас делать, мы это делаем и добиваемся этого. Также и с МС-21 получается - ПД-14 двигатель не только не уступает, действительно по многим показателям лучше. Да, нужно еще какое-то время, несколько месяцев - будет наш двигатель стоять. Самолет будет наш целиком и полностью. Современный и российского производства", - заключил Путин.
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776707706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, в мире, россия, владимир путин
Путин: в санкции внесли нужные России материалы, но она сама изобрела их
Президент Путин: Запад внес в санкции нужные России материалы, но она сама изобрела их
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Западные страны, в том числе США, несколько лет назад внесли необходимое для авиастроения России оборудование в санкционные списки, так как посчитало его относящимся и к оборонной промышленности, однако Россия смогла изобрести его самостоятельно, хотя график сдвинулся на год-полтора, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женским летным составом российских авиакомпаний.
"В предыдущие несколько лет наши конкуренты, в том числе американские, вели себя крайне непорядочно: взяли и внесли некоторые материалы, которые не имеют никакого отношения к оборонной промышленности, под предлогом того, что они двойного назначения - никакого двойного назначения там нет - взяли некоторые материалы внесли в санкционные списки", - сказал Путин
, объясняя историю с созданием российского самолета МС-21.
"Почему? Потому что у них появлялся свой продукт, свои самолеты, явно уступающие МС-21 по конкуренции. Мы сделали то, чего они пытались нас лишить, мы сами изобрели эти материалы и они даже лучше иностранного производства", - объяснил президент.
Он добавил, что "к сожалению, произошла сдвижка вправо, как говорят, по графику, то есть позднее все у нас начало появляться, где-то на год-полтора". "Но мы сделали это. Мы сделаем также и по другим направлениям", - заверил глава государства.
"У нас знаете, как говорят? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится - это точно про нас: когда нас обстоятельства заставляют нас делать, мы это делаем и добиваемся этого. Также и с МС-21 получается - ПД-14 двигатель не только не уступает, действительно по многим показателям лучше. Да, нужно еще какое-то время, несколько месяцев - будет наш двигатель стоять. Самолет будет наш целиком и полностью. Современный и российского производства", - заключил Путин.