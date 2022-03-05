https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776765224.html

Путин сравнил санкции против России с объявлением войны

Путин сравнил санкции против России с объявлением войны - РИА Новости, 05.03.2022

Путин сравнил санкции против России с объявлением войны

Санкции против России сродни объявлению войны, заявил президент Владимир Путин.Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:09

2022-03-05T16:09

2022-03-05T16:39

санкции в отношении россии

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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар — РИА Новости. Санкции против России сродни объявлению войны, заявил президент Владимир Путин.Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время которой ему задали вопросы о целях спецоперации на Украине и возможности введения в стране военного положения."Эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны", — заявил Путин, отвечая на вопросы. Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/peregovory-1776731025.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии