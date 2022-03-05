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16:09 05.03.2022 (обновлено: 16:39 05.03.2022)
Путин сравнил санкции против России с объявлением войны
Президент Путин сравнил введение санкций против России с объявлением войны
Президент России Владимир Путин
ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар — РИА Новости. Санкции против России сродни объявлению войны, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время которой ему задали вопросы о целях спецоперации на Украине и возможности введения в стране военного положения.
"Эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны", — заявил Путин, отвечая на вопросы.
Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время которой ему задали вопросы о целях спецоперации на Украине и возможности введения в стране военного положения.
"Эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны", — заявил Путин, отвечая на вопросы.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.