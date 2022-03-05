https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776760124.html

В парламенте Италии призвали ужесточить санкции против России

В парламенте Италии призвали ужесточить санкции против России - РИА Новости, 05.03.2022

В парламенте Италии призвали ужесточить санкции против России

Председатель палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико призвал к ужесточению санкций в отношении России в связи с последними событиями на Украине и, в... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:53

2022-03-05T15:53

2022-03-05T15:53

экономика

дмитрий песков

россия

италия

сша

втб

сбербанк россии

госдума рф

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РИМ, 5 мар – РИА Новости. Председатель палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико призвал к ужесточению санкций в отношении России в связи с последними событиями на Украине и, в частности, предложил подумать об отказе от закупок российской нефти."Думаю, что санкции должны проводиться далее самым жестким образом. В Италии идет поиск (имущества) всех российских олигархов, вчера были проведены серьезные операции. Необходимо продолжать двигаться по этому пути, а также подумать о блокировке импорта нефти", - приводит агентство Ansa слова Фико, выступившего в пятницу в городе Кастель-Вольтурно.В пятницу отдел финансовой информации Банка Италии (центробанка) потребовал от банковских операторов страны в течение 30 дней отчитаться о мерах по заморозке активов российских лиц и учреждений, попавших под последние санкции Евросоюза против РФ. Затем стало известно о заморозке активов ряда российских граждан, в частности, предпринимателей Алишера Усманова, Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, бывшего депутата Госдумы Олегу Савченко, телеведущего Владимира Соловьева.Россия рано утром 24 февраля начала военную операцию на Украине, президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" соседней страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал Путин, об оккупации Украины речи не идет. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны и Россия готовилась к ним заблаговременно.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776680223.html

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776707706.html

россия

италия

сша

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, дмитрий песков, россия, италия, сша, втб, сбербанк россии, госдума рф