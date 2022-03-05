В парламенте Италии призвали ужесточить санкции против России
Глава палаты депутатов парламента Италии Фико призвал ужесточить санкции против России
© AP Photo / Andrew MedichinПарламент Италии
© AP Photo / Andrew Medichin
Парламент Италии. Архивное фото
РИМ, 5 мар – РИА Новости. Председатель палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико призвал к ужесточению санкций в отношении России в связи с последними событиями на Украине и, в частности, предложил подумать об отказе от закупок российской нефти.
"Думаю, что санкции должны проводиться далее самым жестким образом. В Италии идет поиск (имущества) всех российских олигархов, вчера были проведены серьезные операции. Необходимо продолжать двигаться по этому пути, а также подумать о блокировке импорта нефти", - приводит агентство Ansa слова Фико, выступившего в пятницу в городе Кастель-Вольтурно.
В пятницу отдел финансовой информации Банка Италии (центробанка) потребовал от банковских операторов страны в течение 30 дней отчитаться о мерах по заморозке активов российских лиц и учреждений, попавших под последние санкции Евросоюза против РФ. Затем стало известно о заморозке активов ряда российских граждан, в частности, предпринимателей Алишера Усманова, Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, бывшего депутата Госдумы Олегу Савченко, телеведущего Владимира Соловьева.
Россия рано утром 24 февраля начала военную операцию на Украине, президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" соседней страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал Путин, об оккупации Украины речи не идет. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны и Россия готовилась к ним заблаговременно.