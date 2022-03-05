https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776750389.html

Запад сам попросит о сотрудничестве через год санкций, заявил Лукашенко

Запад сам попросит о сотрудничестве через год санкций, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2022

Запад сам попросит о сотрудничестве через год санкций, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада через год действия санкций попросят Минск и Москву возобновить сотрудничество. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:17

2022-03-05T15:17

2022-03-05T15:17

в мире

белоруссия

александр лукашенко

россия

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада через год действия санкций попросят Минск и Москву возобновить сотрудничество."Вы же видите эти безумные в Европе санкции против России, и нас туда за компанию... Поэтому любой проект в любом месте России - они нас поддерживают, и мы их реализуем. Потерпим. Год потерпим, а дальше увидите, они (Запад – ред.) к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали", - приводит слова Лукашенко в субботу госиздание "СБ.Беларусь сегодня".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Также страны Запада расширили санкции против Минска за его поддержку российской военной спецоперации.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775510380.html

https://ria.ru/20220302/vuchich-1776143330.html

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россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия, сша, евросоюз, санкции в отношении россии