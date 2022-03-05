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https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776750389.html
Запад сам попросит о сотрудничестве через год санкций, заявил Лукашенко
Запад сам попросит о сотрудничестве через год санкций, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2022
Запад сам попросит о сотрудничестве через год санкций, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада через год действия санкций попросят Минск и Москву возобновить сотрудничество. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:17
2022-03-05T15:17
в мире
белоруссия
александр лукашенко
россия
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада через год действия санкций попросят Минск и Москву возобновить сотрудничество."Вы же видите эти безумные в Европе санкции против России, и нас туда за компанию... Поэтому любой проект в любом месте России - они нас поддерживают, и мы их реализуем. Потерпим. Год потерпим, а дальше увидите, они (Запад – ред.) к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали", - приводит слова Лукашенко в субботу госиздание "СБ.Беларусь сегодня".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Также страны Запада расширили санкции против Минска за его поддержку российской военной спецоперации.
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775510380.html
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белоруссия
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия, сша, евросоюз, санкции в отношении россии
15:17 05.03.2022
 
Запад сам попросит о сотрудничестве через год санкций, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: год потерпим санкции, а потом Запад сам к нам придет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада через год действия санкций попросят Минск и Москву возобновить сотрудничество.
"Вы же видите эти безумные в Европе санкции против России, и нас туда за компанию... Поэтому любой проект в любом месте России - они нас поддерживают, и мы их реализуем. Потерпим. Год потерпим, а дальше увидите, они (Запад – ред.) к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали", - приводит слова Лукашенко в субботу госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 11:12
Запад пострадает от санкций больше, чем Россия, заявили в Сирии
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Также страны Запада расширили санкции против Минска за его поддержку российской военной спецоперации.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 22:09
Вучич рассказал об огромном давлении на Сербию из-за санкций против России
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссияСШАЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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