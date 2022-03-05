https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776707706.html

Санкции против России не означают ее изоляцию, заявил Песков

Санкции против России не означают ее изоляцию, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2022

Санкции против России не означают ее изоляцию, заявил Песков

Мир слишком большой, чтобы Вашингтон и Брюссель могли нас изолировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:02

2022-03-05T13:02

2022-03-05T14:14

в мире

дмитрий песков

владимир путин

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сша

япония

евросоюз

сбербанк россии

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мир слишком большой, чтобы Вашингтон и Брюссель могли нас изолировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Россия крупнейшая страна, чтобы кому-то было под силу абстрагироваться от нее, добавил представитель Кремля."В мире, как вы знаете, гораздо больше стран, которые гораздо более сбалансированно, иногда более разумно относятся к динамике развития международных отношений. Поэтому мы предпочитаем не говорить и убеждены, что мы не должны говорить об изоляции", — подчеркнул Песков.Он также выразил надежду, что партнеры сменят свою "чрезмерно эмоциональную позицию". После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776680223.html

https://ria.ru/20220305/gaz-1776653895.html

россия

сша

япония

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, сша, япония, евросоюз, сбербанк россии, втб