https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776707706.html
Санкции против России не означают ее изоляцию, заявил Песков
Санкции против России не означают ее изоляцию, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2022
Санкции против России не означают ее изоляцию, заявил Песков
Мир слишком большой, чтобы Вашингтон и Брюссель могли нас изолировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:02
2022-03-05T13:02
2022-03-05T14:14
в мире
дмитрий песков
владимир путин
россия
сша
япония
евросоюз
сбербанк россии
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мир слишком большой, чтобы Вашингтон и Брюссель могли нас изолировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Россия крупнейшая страна, чтобы кому-то было под силу абстрагироваться от нее, добавил представитель Кремля."В мире, как вы знаете, гораздо больше стран, которые гораздо более сбалансированно, иногда более разумно относятся к динамике развития международных отношений. Поэтому мы предпочитаем не говорить и убеждены, что мы не должны говорить об изоляции", — подчеркнул Песков.Он также выразил надежду, что партнеры сменят свою "чрезмерно эмоциональную позицию". После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776680223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, сша, япония, евросоюз, сбербанк россии, втб
13:02 05.03.2022 (обновлено: 14:14 05.03.2022)
Санкции против России не означают ее изоляцию, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков заявил, что санкции против России не означают ее изоляцию
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мир слишком большой, чтобы Вашингтон и Брюссель могли нас изолировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"С США сохраняются определенные каналы диалога. Безусловно, есть отказ от отношений, свертывание экономических отношений, введение различных ограничительных мер в экономике со стороны целого ряда государств: европейские страны, США, Канада
, Япония
, ряд других стран, но это не означает изоляцию России
", — сказал он журналистам.
Россия крупнейшая страна, чтобы кому-то было под силу абстрагироваться от нее, добавил представитель Кремля.
"В мире, как вы знаете, гораздо больше стран, которые гораздо более сбалансированно, иногда более разумно относятся к динамике развития международных отношений. Поэтому мы предпочитаем не говорить и убеждены, что мы не должны говорить об изоляции", — подчеркнул Песков.
Он также выразил надежду, что партнеры сменят свою "чрезмерно эмоциональную позицию".
После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия
остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2
". Евросоюз
, США
и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок.
На этом фоне ЦБ
повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин
обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.