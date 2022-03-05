https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776633186.html

СМИ: Европа поставила себя под удар из-за санкций против России

СМИ: Европа поставила себя под удар из-за санкций против России - РИА Новости, 05.03.2022

СМИ: Европа поставила себя под удар из-за санкций против России

Безрассудное введение санкций против России неизбежно навредит Европе. Такое мнение высказывает издание Al Araby. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T03:02

2022-03-05T03:02

2022-03-05T03:02

россия

санкции в отношении россии

европа

украина

донбасс

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Безрассудное введение санкций против России неизбежно навредит Европе. Такое мнение высказывает издание Al Araby.Старому Свету, отмечается в статье, трудно обойтись без России, особенно когда речь идет об энергетике в краткосрочной и среднесрочной перспективах. За последний год Европа осознала, что энергетическая нестабильность представляет для нее реальную опасность. Сокращение поставок российского газа привело к дефициту энергии и увеличению затрат как для компаний, так и для потребителей.Издание также отмечает, что России за последние семь лет удалось восстановить стабильность своего финансового рынка и увеличить золотовалютные резервы до 640 миллиардов долларов (часть из которых оказалась заморожена из-за санкций – ред.), что повышает ее способность противостоять ограничениям и западным экономическим санкциям.Западные державы осознают, какие могут быть последствия, если их действия нанесут серьезный ущерб стране, обладающей огромной территорией, ядерным оружием и нефтью, способной приспособиться к самым сложным экономическим условиям и экономически интегрированной с соседними государствами. Санкционная политика Запада ранее уже неоднократно доказывала свою неэффективность, резюмирует Al Araby.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия

европа

украина

донбасс

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россия, санкции в отношении россии, европа, украина, донбасс, в мире