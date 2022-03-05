https://ria.ru/20220305/samsung-1776659885.html

Samsung возобновит работу в России в ближайшее время, сообщил источник

Samsung возобновит работу в России в ближайшее время, сообщил источник - РИА Новости, 05.03.2022

Samsung возобновит работу в России в ближайшее время, сообщил источник

Компания Samsung в ближайшее время возобновит работу в России в обычном режиме, сервисное обслуживание производится в полном объеме, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:11

2022-03-05T10:11

2022-03-05T11:42

samsung

экономика

россия

технологии

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Компания Samsung в ближайшее время возобновит работу в России в обычном режиме, сервисное обслуживание производится в полном объеме, сообщил РИА Новости источник внутри компании."В ближайшее время компания возобновит свою работу в обычном режиме. Сейчас мы работаем над поиском решений по восстановлению наших поставок в Россию. Что касается сервисного обслуживания – оно производится в полном объеме", - говорится в сообщении.Кроме того, компания продолжает поддерживать приложения и сервисы.В субботу агентство Блумберг со ссылкой на попавшее в его распоряжение заявление компании сообщило, что Samsung приостанавливает поставку всех товаров, в том числе телефонов и чипов, в Россию на фоне "нынешних геополитических событий".В свою очередь агентство Рёнхап со ссылкой на источник в компании сообщило, что приостановка поставок товаров Samsung Electronics в Россию связана с физической невозможностью отправить их. По данным агентства, заводы Samsung в России пока функционируют без проблем, но если перебои с поставками затянутся, это может помешать их работе.

https://ria.ru/20220305/gaz-1776653895.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

samsung, экономика, россия, технологии