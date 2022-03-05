https://ria.ru/20220305/samsung-1776632785.html
Samsung приостановит поставки телефонов и бытовой техники в Россию
Samsung приостановит поставки телефонов и бытовой техники в Россию - РИА Новости, 05.03.2022
Samsung приостановит поставки телефонов и бытовой техники в Россию
Samsung приостанавливает поставку всех товаров в Россию на фоне "нынешних геополитических событий", передает Блумберг со ссылкой на заявление южнокорейской... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T02:33
2022-03-05T02:33
2022-03-05T09:29
технологии
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147927/55/1479275595_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_096dcac3df626104780f44a4d08bbc74.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Samsung приостанавливает поставку всех товаров в Россию на фоне "нынешних геополитических событий", передает Блумберг со ссылкой на заявление южнокорейской компании, попавшее в его распоряжение.Осведомленные источники сообщили, что мера коснется всех товаров компании, включая чипы, смартфоны и бытовую технику. Samsung "пристально следит за сложной ситуацией", пишет агентство. В Samsung РИА Новости подтвердили эту информацию.Источник в компании объяснил агентству Рёнхап такой шаг тем, что товары физически невозможно отправить в Россию. По сведениям СМИ, российские заводы Samsung пока функционируют без проблем, но если перебои с поставками затянутся, могут возникнуть трудности и в их работе.Ранее о временной приостановке поставок товаров и услуг в Россию сообщили Apple, Oracle, Intel, AMD, Microsoft и многие другие компании.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
https://ria.ru/20220305/booking-1776625753.html
https://ria.ru/20220305/cartier-1776632538.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/valyuta-1776207363.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147927/55/1479275595_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_6bbe7d495f636b6dc8ddec87f6b9a2f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, экономика
02:33 05.03.2022 (обновлено: 09:29 05.03.2022)
Samsung приостановит поставки телефонов и бытовой техники в Россию
Samsung приостановит поставки телефонов, чипов и бытовой техники в Россию
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Samsung приостанавливает поставку всех товаров в Россию на фоне "нынешних геополитических событий", передает
Блумберг со ссылкой на заявление южнокорейской компании, попавшее в его распоряжение.
Осведомленные источники сообщили, что мера коснется всех товаров компании, включая чипы, смартфоны и бытовую технику. Samsung "пристально следит за сложной ситуацией", пишет агентство.
В Samsung РИА Новости подтвердили эту информацию.
Источник в компании объяснил агентству Рёнхап такой шаг тем, что товары физически невозможно отправить в Россию. По сведениям СМИ, российские заводы Samsung пока функционируют без проблем, но если перебои с поставками затянутся, могут возникнуть трудности и в их работе.
Ранее о временной приостановке поставок товаров и услуг в Россию сообщили Apple, Oracle, Intel, AMD, Microsoft и многие другие компании.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины
. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
В ответ США
, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.