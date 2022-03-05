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https://ria.ru/20220305/samsung-1776632785.html
Samsung приостановит поставки телефонов и бытовой техники в Россию
Samsung приостановит поставки телефонов и бытовой техники в Россию - РИА Новости, 05.03.2022
Samsung приостановит поставки телефонов и бытовой техники в Россию
Samsung приостанавливает поставку всех товаров в Россию на фоне "нынешних геополитических событий", передает Блумберг со ссылкой на заявление южнокорейской... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T02:33
2022-03-05T09:29
технологии
россия
экономика
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Samsung приостанавливает поставку всех товаров в Россию на фоне "нынешних геополитических событий", передает Блумберг со ссылкой на заявление южнокорейской компании, попавшее в его распоряжение.Осведомленные источники сообщили, что мера коснется всех товаров компании, включая чипы, смартфоны и бытовую технику. Samsung "пристально следит за сложной ситуацией", пишет агентство. В Samsung РИА Новости подтвердили эту информацию.Источник в компании объяснил агентству Рёнхап такой шаг тем, что товары физически невозможно отправить в Россию. По сведениям СМИ, российские заводы Samsung пока функционируют без проблем, но если перебои с поставками затянутся, могут возникнуть трудности и в их работе.Ранее о временной приостановке поставок товаров и услуг в Россию сообщили Apple, Oracle, Intel, AMD, Microsoft и многие другие компании.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
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технологии, россия, экономика
02:33 05.03.2022 (обновлено: 09:29 05.03.2022)
 
Samsung приостановит поставки телефонов и бытовой техники в Россию

Samsung приостановит поставки телефонов, чипов и бытовой техники в Россию

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФирменный магазин Samsung на Тверской улице в Москве
Фирменный магазин Samsung на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Фирменный магазин Samsung на Тверской улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Samsung приостанавливает поставку всех товаров в Россию на фоне "нынешних геополитических событий", передает Блумберг со ссылкой на заявление южнокорейской компании, попавшее в его распоряжение.
Осведомленные источники сообщили, что мера коснется всех товаров компании, включая чипы, смартфоны и бытовую технику. Samsung "пристально следит за сложной ситуацией", пишет агентство.
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Booking приостановил деятельность в России
В Samsung РИА Новости подтвердили эту информацию.
Источник в компании объяснил агентству Рёнхап такой шаг тем, что товары физически невозможно отправить в Россию. По сведениям СМИ, российские заводы Samsung пока функционируют без проблем, но если перебои с поставками затянутся, могут возникнуть трудности и в их работе.
Ранее о временной приостановке поставок товаров и услуг в Россию сообщили Apple, Oracle, Intel, AMD, Microsoft и многие другие компании.
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В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
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